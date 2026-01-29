Qué significan los 92 microterremotos detectados esta semana en Tenerife, según Involcan

Tenerife registró más de 90 terremotos entre el lunes y el martes de esta semana al suroeste de la caldera de Las Cañadas. Pese a lo llamativo de la cifra, el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) explica en sus redes sociales que este enjambre sísmico no anuncia una próxima erupción volcánica en Tenerife. "Este episodio sísmico no implica cambios en la probabilidad de una erupción volcánica, ni a corto ni a medio plazo, la cual continúa siendo baja", aseguran desde Involcan.

Involcan insiste en que la sismicidad registrada en los últimos días es "ligeramente superior al promedio habitual", pero puntualiza que "no puede considerarse inusual para la isla de Tenerife". Los científicos también aclaran que el sismo de mayor magnitud registrado en este episodio alcanzó los 1.8 mbLg.

Actividad sísmica dentro de lo normal

Sólo durante este último año, el instituto ha localizado 2.320 terremotos, lo que equivale a una media aproximada de 6,35 eventos sísmicos diarios. Estas cifras indican que la aparición de estos pequeños movimientos sísmicos son parte del comportamiento natural de la Isla.

En cuanto a los más de 90 microterremotos localizados en estos últimos días, los expertos señalan que sus magnitudes han sido "muy bajas" y que sus hipocentros se han situado en una zona donde la sismicidad es habitual, lo que refuerza la idea de que no se trata de un episodio excepcional.

Movimiento de fluidos hidrotermales, no de magma ascendente

Uno de los datos más importantes que figuran dentro del análisis de Involcan es la interpretación del origen de estos microterremotos. Según este organismo científico, los eventos sísmicos detectados están muy probablemente asociados al movimiento de fluidos hidrotermales en el interior de la Isla. Además, esta actividad forma parte del "proceso de presurización del sistema magmático-hidrotermal, que se viene observando en Tenerife desde finales de 2016".

Asimismo, desde finales de 2016 se han registrado del orden de 130 enjambres sísmicos en Tenerife, así como "incrementos significativos" en la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) en el cráter del Teide, donde se concentran las principales manifestaciones visibles de gases volcánicos (fumarolas) existentes en la isla.

"Estas observaciones indican claramente que la actividad volcánica de Tenerife en profundidad ha experimentado cambios relevantes a lo largo de los últimos nueve años", indica Involcan, que añade que el último enjambre sísmico "refuerza la evidencia de que el incremento de la actividad volcánica en profundidad en la isla no muestra signos de remitir".