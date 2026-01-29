El puchero más grande de Canarias se cocina en Tenerife y ya tiene fecha: tradición y producto local

Los vecinos de La Florida se preparan para uno de los momentos más esperados, el tradicional puchero que se enmarca dentro de las Fiestas de La Florida en honor a San Antonio Abad y la Virgen de La Esperanza, declaradas de Interés Turístico de Canarias.

Este multitudinario puchero canario, uno de los mayores que se realizan en las islas, es elaborado y repartido en colaboración con los vecinos y otros colectivos del barrio de La Florida, quienes empiezan desde días antes con los preparativos y la recolección de todos las verduras de las huertas locales.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos han puesto el foco en este evento, compartiendo con sus seguidores la tradición que cada año reúne a miles de personas. "Es el puchero más grande de toda Canarias, reparten miles de raciones y es fiesta de interés turístico".

El puchero más famoso de Tenerife

El próximo sábado 31 de enero, ser un acto multitudinario como en ediciones anteriores. Para preparar el puchero utilizan alrededor de 70 calderos industriales, en los que se cocinan más de 4.000 kilos de ingredientes, en su mayoría productos cultivados por los propios vecinos de La Florida.

Verduras y carne son los ingredientes propios de la receta tradicional, pero en mayores cantidades. Entre otras cosas llevará más de 700 kilos de calabaza, más de 700 kilos de chayotas, 400 kilos de coles, 90 kilos de habichuelas, 90 kilos de zanahorias, 20 kilos de piñas, 18 sacos de papas y 50 kilos de batata, 80 kilos de garbanzos, costillas de un cochino, tocino, 50 kilos de puerros, 20 kilos de ajo, 4 sacos de cebolla, 15 kilos de perejil y 250 kilos de gofio. Todo ello, cocinado a fuego lento con retama seca del Parque Nacional del Teide durante mínimo dos horas, siguiendo la receta tradicional que se mantiene con el paso del tiempo. Llenado cada caldero con 125 kilos de alimentos.

Este año el evento se realiza en un espacio amplio frente al campo de futbol, y el reparto se llevará a cabo a las 14:00 horas del sábado 31 de enero.

Ambiente festivo

Además de puchero, la jornada estará acompañado por las actuaciones los grupos Tres Quintos y El Golpito, que se encargaran de ofrecer un ambiente musical en una de las celebraciones más multitudinarias. "A partir de las 15:00 hay música en vivo y por la mañana feria de ganado", cuentan los creadores de contenido.

Cómo llegar al evento

Debido a la gran afluencia prevista, se recomienda utilizar el transporte público para llegar al evento. Titsa refuerza las líneas de guaguas 345 y 373, y además ofrece un servicio gratuito de guagua desde la Avenida Sor Soledad Cobián y la calle Maninindra-La Florida hasta las 18:00 horas