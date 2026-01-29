Oportunidad en Tenerife: espectacular chalet independiente de dos plantas en una de las mejores zonas de La Orotava

El mercado de vivienda unifamiliar en el norte y sureste de Tenerife ofrece actualmente opciones orientadas tanto al disfrute residencial como a la inversión. Un chalet independiente en una de las zonas más valoradas de La Orotava y una amplia propiedad con dos viviendas y piscina en Araya, Candelaria, reflejan el interés creciente por casas con parcela, espacios exteriores y posibilidades de rentabilidad en la isla.

Chalet independiente con parcela y terrazas panorámicas en La Orotava

Cocina casa con terraza, La Orotava, Las Cuevas. / tucasa.com

Situado en la zona de Las Cuevas, uno de los enclaves residenciales más demandados de La Orotava, este chalet independiente se ofrece por 580.000 euros. La vivienda cuenta con 280 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 520 metros, con cuatro dormitorios y dos baños, y se encuentra en muy buen estado de conservación.

La casa se distribuye en dos plantas y destaca por sus amplios espacios interiores y una cuidada zona exterior. El salón principal, con chimenea, conecta directamente con una terraza principal de más de 20 metros cuadrados, desde la que se disfrutan vistas panorámicas. La cocina, abierta y equipada, incorpora barra y zona de comedor, favoreciendo una distribución cómoda y funcional.

En la zona exterior, la vivienda dispone de zonas ajardinadas, árboles frutales, porche con barra y espacios pensados para reuniones y ocio al aire libre. El inmueble se completa con un garaje con capacidad para tres vehículos, trastero y acceso directo a la vivienda, configurando una propiedad orientada a familias que buscan amplitud, privacidad y calidad de vida en un entorno privilegiado.

Más fotografías e información en el enlace de venta de casa con terraza en La Orotava, LAS CUEVAS o si dejas tus datos a través del cuestionario:

Casa con dos viviendas independientes, piscina privada y parcela en Araya

Casa con piscina en Araya, Candelaria / tucasa.com

La segunda propuesta se localiza en Araya (Candelaria) y sale al mercado por 632.000 euros. Se trata de una casa de 319 metros cuadrados construidos, asentada sobre una parcela de 1.000 metros, con seis dormitorios, tres baños y piscina privada.

Uno de los principales atractivos de esta propiedad es su doble vivienda independiente, lo que permite combinar residencia habitual y alquiler vacacional. La planta baja funciona como vivienda turística con licencia activa, mientras que la planta superior está concebida como hogar principal, con amplios espacios y varias estancias polivalentes.

El exterior refuerza su carácter recreativo e inversor, con piscina, zona chill out, bar-piscina, barbacoa, parque infantil y amplio espacio de aparcamiento, además de una azotea transitable con vistas abiertas. Su ubicación, a pocos minutos de la playa y bien conectada con Santa Cruz, añade valor a una propiedad pensada tanto para vivir como para generar ingresos desde el primer día.

Pide más información de venta de casa con piscina y terraza en Araya, Candelaria, Araya y rellena el formulario sin compromiso:

Noticias relacionadas

Estas dos viviendas reflejan el creciente protagonismo de las casas independientes en el mercado inmobiliario tinerfeño. Mientras La Orotava ofrece un chalet orientado al disfrute familiar y la tranquilidad residencial, Araya apuesta por una fórmula mixta que combina hogar y rentabilidad turística. Dos modelos distintos que responden a una misma demanda: espacio, exterior y calidad de vida en entornos bien conectados de la isla.