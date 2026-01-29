El jurado declara culpables de un delito de cohecho a los tres acusados en el caso Mediador

El tribunal del jurado ya tiene veredicto sobre la primera pieza separada del caso Mediador, juzgada en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, a lo largo de la última semana por un presunto delito de cohecho continuado del que se acusaba al empresario dedicado al sector de las energías renovables, Antonio Bautista Prado; al general de División retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, y Marco Antonio Navarro Tacoronte, el mediador. El tribunal popular ha declarado culpables a los tres acusados, se muestra contrario a la concesión del indulto y respecto a la suspensión de la pena de ingreso en prisión, solo se mostraron a favor de dicha suspensión en el caso de Bautista Prado.

El fiscal Anticorrupción Jaime Serrano-Jover ha sostenido la acusación por el delito de cohecho continuado contra los tres imputados para los que solicitaba que se les impusiera la pena máxima prevista en el Código Penal, que es de un año de prisión para cada uno de ellos. Serrano-Jover les acusó por el tipo penal del cohecho propio en su escrito de calificación provisional, sin embargo, cuando elevó a definitivas sus conclusiones, añadió también el tipo de cohecho impropio, que tiene aparejado la misma pena.

Treinta horas después de que el magistrado Emilio Moreno entregara el objeto de veredicto a los nueve miembros del jurado, su portavoz lo devolvió al presidente del tribunal con las respuestas a las preguntas planteadas en el cuestionario junto con la motivación basada en las pruebas presentadas a lo largo de la vista oral y durante la instrucción para apuntalar su decisión.

A las 20:00 horas de este jueves se convocó a las partes para celebrar la sesión en audiencia pública para leer el acta con el resultado de las deliberaciones que determinaron el sentido del veredicto.

El fiscal mantiene la petición de condena de un año de prisión de para cada uno de los tres condenados y no se opone a la suspensión de la Peña en el caso de Antonio Bautista, siguiendo el mismo criterio del jurado, pero tampoco se opondría en el caso de Francisco Espinosa en el caso de que su defensa lo solicitara.

Respecto del acusado Marco Antonio Navarro Tacoronte, el fiscal se opuso a suspender la pena, entre otros motivos, porque cuenta con antecedentes penales y porque está incurso en la otra pieza separada del caso Mediador que ha investigado una presunta trama de corrupción en el cobro de una subvención europea de ayudas a los ganaderos, así como en la causa principal y resto de piezas que se juzgarán en el Tribunal Supremo.

José Manuel Nierderleytner, abogado de Antonio Espinosa solicitó para su cliente la mínima de nueve meses. Antonio Domingo Tapia, letrado de Francisco Espinosa, interesó el mínimo previsto para el tipo penal y solicitó que se le concediera la suspensión de la Peña. José Antonio Domínguez, defensa de Marco Antonio Navarro Tacoronte solicitó para su defendido una pena de cinco meses de prisión y respecto a la suspensión de la Peña de privación de libertad, se opuso al criterio del fiscal, entendiendo que los antecedentes de Navarro Tacoronte ya han sido cancelados y, por otro lado, no se puede establecer una conexión entre esta pieza ya juzgada y el resto de procedimientos del llamado caso Mediador.