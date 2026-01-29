La capital multiplica por siete los bienes arquitectónicos protegidos

Santa Cruz de Tenerife multiplica por siete el número de bienes arquitectónicos protegidos, con lo que garantiza la preservación de los inmuebles, espacios urbanos y obras de ingeniería con más valor del municipio. Es el resultado de la aprobación ayer de forma inicial del nuevo Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales por parte del Consejo Rector de Urbanismo del Ayuntamiento.

La relación crece de forma significativa con respecto a la vigente, incluida en el Plan General de Ordenación (PGO) de 2005, sobre todo en cuanto a los edificios y conjuntos arquitectónicos. Pasa en concreto de 113 a 787, es decir, 674 bienes patrimoniales más. Entre las incorporaciones destacan la Casa Cuna, la sede del Instituto Tecnológico de Canarias (antigua Litografía Romero) o las casas terreras de la Rambla de Santa Cruz, que incluyen el histórico estanco Conchita y las que se encuentran a los lados.

En total, esta relación cuenta con 1.057 fichas. Además de los inmuebles y los espacios urbanos, se incluyen elementos de patrimonio natural vivo, es decir, espacios naturales de alto valor ecológico. También se encuentran entre los nuevos bienes propuestos el pabellón Ana Bautista, la Estación Marítima, el estadio Heliodoro Rodríguez López o el cine Víctor. Asimismo, se encuentran numerosas viviendas públicas y privadas.

El Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales es un instrumento que deben tener por obligación los ayuntamientos. Regula los inmuebles y elementos con valores patrimoniales que deben ser preservados. De tal manera que durante este periodo de tramitación, quedan suspendidas las licencias municipales de los elementos incluidos en el catálogo, a excepción de aquellos destinadas a conservación y mantenimiento.

El ámbito territorial de este catálogo abarca todo el municipio capitalino, quedando excluidos el Parque Rural de Anaga y los barrios de Los Hoteles–Pino de Oro, Antiguo Santa Cruz, El Toscal (195) y el dominio público portuario, que cuentan con instrumentos específicos de protección. Tras esta aprobación inicial, el documento será aprobado por la Junta de Gobierno Local y posteriormente se someterá al pleno municipal. Antes de su aprobación definitiva, el catálogo será sometido a un periodo de información pública de un mes, durante el cual podrán presentarse alegaciones tanto por parte de la ciudadanía como de las administraciones competentes.

La elaboración de este listado se ha realizado tras un estudio previo de carácter histórico, artístico y cultural con el objetivo de conocer la evolución urbana de Santa Cruz, el proceso de creación de sus distritos, la identificación de los distintos estilos arquitectónicos presentes en la trama urbana, así como las obras y elementos de especial interés, apunta el área municipal de Urbanismo en un comunicado.

Además, el documento incorpora un análisis, diagnóstico y pronóstico del estado de conservación de los bienes, permitiendo detectar problemáticas vinculadas a la conservación como la antigüedad de las edificaciones, la desaparición de inmuebles, daños y patologías constructivas o el deterioro derivado del abandono. Para la catalogación se han tenido en cuenta valores como la autenticidad y la integridad de los bienes, los valores patrimoniales, los valores históricos, simbólicos y artísticos, así como su relación con el contexto urbano.

Este catálogo no solo contempla edificios concretos y viviendas, sino también espacios que están incluidos en el catálogo vigente, como la Alameda del Duque de Santa Elena, las plazas de España, la Candelaria, San Francisco, del Príncipe, Ireneo González o Weyler.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destaca la importancia de este paso para la ciudad y asegura que busca «proteger nuestra identidad y nuestra historia». «Este catálogo es una herramienta fundamental para garantizar la preservación del patrimonio cultural de Santa Cruz con rigor técnico, seguridad jurídica y una visión de futuro», detalla.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Zaida González, asegura que «estamos ante un hito muy importante para Santa Cruz». «Es un trabajo enorme, profundo y riguroso, y supone la primera vez que la ciudad cuenta con un catálogo basado en criterios objetivos, que aporta seguridad tanto al Ayuntamiento como a la ciudadanía y a los propietarios de los inmuebles». n