EL DÍA lanza una oferta flash irresistible: suscríbete desde solo 20€ al año
Todo el periodismo de referencia en Canarias, con hasta un 60% de descuento, solo hasta el 2 de febrero
EL DÍA activa una oferta flash excepcional para nuevos suscriptores con descuentos históricos en sus modalidades digitales. Durante un tiempo muy limitado, los lectores podrán acceder a la información más completa y rigurosa de Canarias con ahorros de hasta el 60%, una oportunidad pensada para quienes no quieren quedarse al margen de la actualidad.
El plan anual de la suscripción Contenidos Web está disponible por solo 20 € (1,67 €/mes), frente a su precio habitual de 49,99 €, lo que supone un 60% de descuento. Además, EL DÍA ofrece la Edición Impresa Digital anual por 85 €€, cuando antes costaba 169,95 €, con un 50% de ahorro para quienes buscan una experiencia informativa aún más completa.
Acceso ilimitado a la actualidad, sin límites ni barreras
Las suscripciones incluyen acceso sin restricciones a todos los contenidos digitales de EL DÍA: noticias de última hora, reportajes en profundidad, análisis, opinión y newsletters exclusivas. Todo ello disponible desde cualquier dispositivo —móvil, tablet, ordenador o portátil— para leer cuándo y dónde quieras.
La experiencia se completa con los nuevos pasatiempos premium para desconectar y entrenar la mente, una versión mejorada de la app y la entrada al Club del Suscriptor, que ofrece ventajas exclusivas como descuentos, sorteos y promociones especiales.
Una suscripción flexible, pensada para ti
La suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que convierte esta oferta en una opción segura y atractiva para quienes valoran el periodismo de calidad, la cercanía informativa sin ataduras y desean y estar al tanto de todo lo que pasa en Tenerife, Canarias, España y el mundo.
Con esta iniciativa, EL DÍA refuerza su compromiso con sus lectores y con el derecho a una información veraz, cercana y útil. En un contexto marcado por la inmediatez, detenerse a leer sigue siendo una de las mejores formas de entender lo que ocurre a nuestro alrededor.
Oferta flash por tiempo limitado
La promoción estará disponible solo hasta el 2 de febrero. La suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la ocasión perfecta para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de información cercana, rigurosa y de calidad a un precio casi simbólico hasta 2027.
Todo desde 1,67 € euros al mes, menos de lo que cuesta un café al día. Una acción que se traduce en un año entero de buenas noticias y mejor periodismo.
👉 Haz clic en el botón "SUSCRÍBETE" y accede hoy mismo a EL DÍA con un descuento irrepetible.
