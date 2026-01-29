EL DÍA lanza una oferta flash irresistible: suscríbete desde solo 20€ al año

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL DÍA activa una oferta flash excepcional para nuevos suscriptores con descuentos históricos en sus modalidades digitales. Durante un tiempo muy limitado, los lectores podrán acceder a la información más completa y rigurosa de Canarias con ahorros de hasta el 60%, una oportunidad pensada para quienes no quieren quedarse al margen de la actualidad.

El plan anual de la suscripción Contenidos Web está disponible por solo 20 € (1,67 €/mes), frente a su precio habitual de 49,99 €, lo que supone un 60% de descuento. Además, EL DÍA ofrece la Edición Impresa Digital anual por 85 €€, cuando antes costaba 169,95 €, con un 50% de ahorro para quienes buscan una experiencia informativa aún más completa.

Acceso ilimitado a la actualidad, sin límites ni barreras

Las suscripciones incluyen acceso sin restricciones a todos los contenidos digitales de EL DÍA: noticias de última hora, reportajes en profundidad, análisis, opinión y newsletters exclusivas. Todo ello disponible desde cualquier dispositivo —móvil, tablet, ordenador o portátil— para leer cuándo y dónde quieras.

La experiencia se completa con los nuevos pasatiempos premium para desconectar y entrenar la mente, una versión mejorada de la app y la entrada al Club del Suscriptor, que ofrece ventajas exclusivas como descuentos, sorteos y promociones especiales.

Una suscripción flexible, pensada para ti

La suscripción puede cancelarse en cualquier momento, lo que convierte esta oferta en una opción segura y atractiva para quienes valoran el periodismo de calidad, la cercanía informativa sin ataduras y desean y estar al tanto de todo lo que pasa en Tenerife, Canarias, España y el mundo.

Con esta iniciativa, EL DÍA refuerza su compromiso con sus lectores y con el derecho a una información veraz, cercana y útil. En un contexto marcado por la inmediatez, detenerse a leer sigue siendo una de las mejores formas de entender lo que ocurre a nuestro alrededor.

Oferta flash por tiempo limitado

La promoción estará disponible solo hasta el 2 de febrero. La suscripción se renovará automáticamente a la tarifa vigente una vez finalizado el periodo promocional. Es la ocasión perfecta para descubrir todo lo que ofrece EL DÍA y disfrutar de información cercana, rigurosa y de calidad a un precio casi simbólico hasta 2027.

Todo desde 1,67 € euros al mes, menos de lo que cuesta un café al día. Una acción que se traduce en un año entero de buenas noticias y mejor periodismo.

👉 Haz clic en el botón "SUSCRÍBETE" y accede hoy mismo a EL DÍA con un descuento irrepetible.

