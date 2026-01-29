La Aemet avisa: así cambiará el tiempo este jueves en Tenerife

La previsión meteorológica para este jueves en Canarias apunta a una jornada con intervalos nubosos en buena parte del Archipiélago, especialmente en las islas occidentales, y con temperaturas con pocos cambios, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viento flojo del noroeste marcará la jornada, con predominio de las brisas en costas y algo más de intensidad en medianías y zonas altas a partir de la tarde.

No se descarta que la nubosidad sea más compacta en zonas bajas, mientras que el viento tenderá a rolar a norte y a arreciar de forma moderada durante la segunda mitad del día. En el mar, se espera marejadilla o marejada, con mar de fondo del noroeste de hasta 4–5 metros.

Predicción por islas para este jueves:

Se esperan intervalos nubosos en zonas bajas, con cielos poco nubosos en el resto de la isla. Las temperaturas se mantendrán estables. El viento será flojo del noroeste, con brisas en la costa, aumentando ligeramente y girando a norte durante la tarde, cuando será moderado en medianías y zonas altas, así como en el extremo oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 23

La Palma

Intervalos nubosos en zonas bajas y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas no registrarán cambios significativos. Viento flojo del noroeste, con brisas en la costa, que aumentará ligeramente y girará a norte durante la tarde, siendo moderado en medianías y zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 23

La Gomera

Intervalos nubosos en zonas bajas, que aumentarán en la vertiente norte durante la noche, con cielos poco nubosos en el resto. Temperaturas sin cambios. Viento flojo del noroeste, que se intensificará por la tarde y girará a norte, con mayor incidencia en zonas altas y en los extremos este y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 23

El Hierro

Intervalos nubosos en zonas bajas, con aumento de la nubosidad en la vertiente norte al final del día y cielos poco nubosos en el resto. Las temperaturas apenas variarán. Viento flojo del noroeste, con brisas en la costa, girando a norte al final de la jornada y alcanzando intensidad moderada en zonas altas y en el sureste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 18

Gran Canaria

Intervalos nubosos, con tendencia a nuboso en la vertiente norte durante la noche. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Viento flojo del noroeste, con brisas en la costa, que arreciará a moderado y girará a norte por la tarde, siendo algo más intenso en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

Lanzarote

Cielos nubosos durante la primera mitad del día, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en la vertiente oeste. A lo largo del día se alternarán intervalos nubosos. Temperaturas estables. Viento flojo del noroeste, rolando a norte al final del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 15 22

Fuerteventura

Nubosidad abundante por la mañana, con baja probabilidad de lluvias débiles en el oeste. El resto del día se esperan intervalos nubosos. Las temperaturas apenas variarán. Viento flojo del noroeste, girando a norte al final de la jornada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 15 22