La Aemet actualiza su previsión: viernes nuboso y temperaturas estables en Tenerife

La previsión meteorológica para este viernes en Canarias estará marcada por el predominio de los cielos nubosos, especialmente en las vertientes norte de las islas y en zonas de medianías, mientras que las temperaturas apenas variarán respecto a días anteriores, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El viento de componente norte soplará en general flojo a moderado, aunque tenderá a intensificarse a partir de la tarde en áreas expuestas.

En las islas orientales, la nubosidad será más compacta durante la mañana, con intervalos nubosos a lo largo del día y mayor presencia de nubes en el norte. En el resto del Archipiélago, el norte de las islas montañosas permanecerá nuboso por debajo de los 900 a 1.100 metros, mientras que el sur y las zonas altas registrarán cielos poco nubosos o despejados.

En el mar, se espera viento variable de fuerza 1 a 3, que irá arreciando a norte o noreste de fuerza 3 a 5. El estado de la mar será de marejadilla a marejada, con mar de fondo del noroeste de hasta 4–5 metros, que irá disminuyendo progresivamente a lo largo del día.

Predicción por islas para este viernes:

Tenerife

Predominarán los cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros, mientras que en el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos, con algunos intervalos en la vertiente sur durante la segunda mitad del día. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligero ascenso de las máximas en vertientes este y sureste. El viento será del norte, flojo a moderado, algo más intenso en la vertiente sureste del área metropolitana.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 16 23

La Palma

Cielos nubosos en el norte y el este por debajo de los 900 a 1.100 metros, con intervalos despejados en el resto. Las temperaturas registrarán pocos cambios. Viento del norte flojo a moderado durante la jornada.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 15 22

La Gomera

El norte permanecerá nuboso en medianías, mientras que el resto de la isla presentará cielos poco nubosos. Las temperaturas apenas variarán. El viento del noreste soplará flojo a moderado, intensificándose tras el mediodía, con intervalos fuertes en vertientes este y noroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 22

El Hierro

Cielos nubosos en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros y poco nubosos en el resto. Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos. Viento del noreste flojo a moderado.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 12 15

Gran Canaria

Nubosidad en el norte por debajo de los 900 a 1.100 metros, con cielos despejados en el sur. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligero ascenso de las máximas en la vertiente sureste. Viento del norte flojo a moderado, con intervalos fuertes por la tarde en el sureste y extremo oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

Lanzarote

Cielos nubosos durante la mañana, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde, con mayor presencia de nubes en el norte. Las temperaturas se mantendrán sin cambios apreciables. Viento del norte, flojo de madrugada y moderado durante el día, con intervalos fuertes en zonas de interior por la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 14 22

Fuerteventura

Predominio de cielos nubosos durante la mañana, con apertura de claros por la tarde, especialmente en el sur. Las temperaturas no registrarán cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en vertientes orientadas al sur. Viento del norte flojo a moderado, con intervalos fuertes en el sur de Jandía durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 14 22