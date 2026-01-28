Triunfa en idiomas con London School of English

Aprender un idioma va mucho más allá de memorizar gramática y vocabulario. Actitud, constancia y experiencia son factores decisivos, una filosofía que define al London School of English, centro de referencia en la enseñanza de idiomas en Canarias desde hace más de 44 años. Fundado por Leslie W. Wintsch, ha sido pionero en metodología y enfoque pedagógico, formando a varias generaciones de alumnado a través de una enseñanza práctica y orientada a la comunicación real.

Con sedes en Santa Cruz y Candelaria, y una oferta que combina formación presencial y online en inglés, español, alemán y francés, el centro ha desarrollado un modelo adaptado a estudiantes de todas las edades y perfiles. De esa experiencia nacen diez pasos sencillos y eficaces para mejorar el aprendizaje de cualquier lengua extranjera.

El primero es la actitud. Sonreír antes de escuchar, hablar o leer en el nuevo idioma. La sonrisa activa hormonas como la dopamina y puede mejorar la capacidad de aprendizaje hasta en un 63 %. El segundo paso es ser valiente y hablar desde el primer momento, ya sea en clase o al interactuar con personas extranjeras, superando el miedo al error. El tercero es la constancia, siguiendo un horario regular de estudio y exposición al idioma.

London School. / E. D.

El cuarto paso es equivocarse sin temor. Cada error es una oportunidad de aprendizaje y la base del progreso. Mientras, el quinto, consiste en adivinar el significado de textos o conversaciones, incluso sin entender cada palabra, para estimular el pensamiento lingüístico. El sexto es escuchar y repetir de forma constante, una práctica clave para mejorar la pronunciación y el oído.

El séptimo paso invita a observar el entorno cotidiano y leer carteles, anuncios o instrucciones, convirtiendo cualquier espacio en una oportunidad de aprendizaje. El octavo es aprender jugando, aprovechando juegos y aplicaciones que incorporan el idioma de forma natural. El noveno propone cantar o tararear canciones, una forma eficaz de interiorizar vocabulario, pronunciación y entonación.

El décimo y último paso es ver programas de televisión en versión original siempre que sea posible, aunque solo sean cinco minutos al día y sin subtítulos, para familiarizarse con el ritmo real del idioma.

Estos diez pasos resumen una manera de entender el aprendizaje de idiomas como un proceso accesible, continuo y motivador, una visión que ha consolidado al London School of English como uno de los grandes referentes educativos en Canarias.