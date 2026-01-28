Tenerife activa la alerta por fuerte oleaje ante el paso de la borrasca Kristin

La borrasca Kristin mantiene a Canarias en situación de alerta por fenómenos costeros, según la última actualización realizada por el Gobierno de Canarias. La alerta ya ha entrado en vigor debido al empeoramiento del estado del mar por el paso de la borrasca Kristin, que ha traído lluvia, nieve y viento en casi toda España.

Zonas de Canarias afectadas por la alerta

La declaración de alerta por fenómenos costeros afecta a:

El Hierro, La Palma y La Gomera

Litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria

Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo la totalidad de las costas de Jandía, en Fuerteventura

En el resto del litoral del Archipiélago —concretamente en las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote— se mantiene, por el momento, la situación de prealerta.

Olas de hasta cinco metros y mar de fondo del noroeste

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se espera mar combinada del noroeste con olas de entre cuatro y cinco metros de altura, principalmente por mar de fondo, que afectará con intensidad a las costas abiertas al norte y al oeste del Archipiélago.

En las zonas del este y sureste, el oleaje será más moderado, con olas que no superarán los dos metros de altura.

Otro de los factores a tener en cuenta es el largo periodo del oleaje, estimado entre 16 y 18 segundos, lo que incrementa el riesgo en zonas costeras expuestas, especialmente durante las horas de marea alta.

Horarios de pleamar y coeficiente de mareas

El Gobierno de Canarias también advierte de la coincidencia del fuerte oleaje con las pleamares y un coeficiente de mareas medio, lo que puede agravar el impacto del mar en determinados puntos del litoral.

Miércoles 28

Pleamar de la mañana: entre 08:55 y 09:15 horas

Pleamar de la noche: entre 21:40 y 22:00 horas

Coeficiente de mareas: 52

Jueves 29

Pleamar de la mañana: entre 10:20 y 10:40 horas

Pleamar de la noche: entre 22:45 y 23:10 horas

Coeficiente de mareas: 61

Los horarios pueden variar ligeramente según la localidad.

Un temporal que afecta a toda España

El paso de la nueva borrasca Kristin mantiene en alerta por nieve, lluvia y viento a todas las comunidades autónomas, salvo a Navarra, mientras que Almería (Andalucía) está en nivel rojo por riesgo extraordinario, por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, según las previsiones de la Aemet.