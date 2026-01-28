Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeOleaje en TenerifeLímite a los conciertos en Santa CruzPrograma Carnaval de TenerifeCD TenerifeViviendas de Las Chumberas
instagramlinkedin

El restaurante del sur de Tenerife al que tiene que ir sí o sí: cocina canaria y carne a la brasa a precios económicos

El restaurante está considerado "un clásico" en la isla

Las carnes a la brasa son la especialidad del local

Las carnes a la brasa son la especialidad del local / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

Casa Edu se ha convertido en "uno de los restaurantes más conocidos de Tenerife", algo que confirman las reseñas positivas que acumula en Internet. El creador de contenido @cocituber ha visitado la isla y no ha dudado visitar el establecimiento y compartir la experiencia con sus seguidores. "Comida canaria, siempre a buen precio, y muy muy rica, esto se llena todos los días", asegura.

Comida canaria

Situado en el municipio de Santiago de Teide, Casa Edu es un restaurante que se caracteriza por su comida canaria casera y sus carnes a la brasa. El creador de contenido empezó probando la garbanza, "es uno de los platos que más me mola de todo Canarias". También probó los chicharrones con gofio acampados de mojo rojo, mojo verde y alioli y la ensalada furor elaborada con productos locales, tomate cebolla y aguacate "de aquí, de Tenerife".

"Aquí los precios son baratos" afirmo cuando degustaba el timbal de batata con bacalao en salsa de langostinos. Para terminar de probar la comida canaria, se decantó por la carne de cabra con papas fritas y "un chuletón de vaca madurada canaria, de raza frisona, madurado 30 días en cámara".

Para poner u toque final a una gran comida, los clientes puede probar algunos de sus postres caseros.

Horario y ubicación

Casa Edu se encuentra en la carretera General Puerto de Santiago, 1, en Los Gigantes (Santiago de Teide). Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado. Abre todos los días de 12:30 a 22:00 horas, excepto los domingos, que cierra a las 17:00 horas.

Noticias relacionadas y más

La calidad de la comida y los precios económicos lo han convertido en uno de los restaurantes más conocidos de Tenerife. Una parada obligatoria tanto para los vecinos como para los visitantes de la isla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Frío, viento y heladas: la Aemet avisa de un episodio invernal en Tenerife
  2. El tranvía de Tenerife sufre un descarrilamiento a la altura de Taco
  3. La Guardia Civil vigila el interior de los vehículos tinerfeños por transportar las bolsas de la compra: multas hasta 200 euros
  4. El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla
  5. Un jueves pasado por agua: la Aemet avisa de posibles chubascos moderados en Tenerife
  6. La Guardia Civil multa a los conductores tinerfeños por no usar o encender antes de tiempo esta señalización: sanciones de 200 euros
  7. Domingo frío en las alturas de Tenerife: la Aemet no descarta heladas
  8. El papa León XIV visitará Santa Cruz de Tenerife el viernes 12 de junio

Actualización de los avisos de la Aemet: Tenerife sigue en nivel amarillo por oleaje hasta las 15:00 horas de este jueves

Una ganadora de 'Masterchef' para promocionar la isla: "Tenerife emociona mucho a través de su gastronomía"

Una ganadora de 'Masterchef' para promocionar la isla: "Tenerife emociona mucho a través de su gastronomía"

Triunfa en idiomas con London School of English

Triunfa en idiomas con London School of English

La Guardia Civil empieza a vigilar a los tinerfeños que tengan patinete eléctrico por este papel: multas hasta 800 euros

La Guardia Civil empieza a vigilar a los tinerfeños que tengan patinete eléctrico por este papel: multas hasta 800 euros

El jurado se retira a deliberar sobre la culpabilidad o inocencia de los tres acusados en el caso Mediador

El jurado se retira a deliberar sobre la culpabilidad o inocencia de los tres acusados en el caso Mediador

Tenerife activa la alerta por fuerte oleaje ante el paso de la borrasca Kristin

La Fiscalía pide paralizar la extracción de áridos en Chimiche, en Granadilla de Abona

La Fiscalía pide paralizar la extracción de áridos en Chimiche, en Granadilla de Abona

El restaurante del sur de Tenerife al que tiene que ir sí o sí: cocina canaria y carne a la brasa a precios económicos

El restaurante del sur de Tenerife al que tiene que ir sí o sí: cocina canaria y carne a la brasa a precios económicos
Tracking Pixel Contents