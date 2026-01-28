Así será la nueva piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife: la obra empezará con el derribo de las gradas

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pone la quinta marcha al proyecto para contar con una nueva piscina municipal Acidalio Lorenzo, que supla a las actuales instalaciones que se encuentran ya obsoletas. La primera actuación pasaría por el derribo de la grada que se encuentra cerrada en este momento.

El Consistorio capitalino trabaja en la búsqueda de financiación para acometer la reforma integral del recinto, una actuación estratégica para la ciudad que costará 12,5 millones de euros. En este marco de este proceso, el Ayuntamiento ha solicitado apoyo al Gobierno de Canarias para el derribo de la mencionada grada.

Gimnasio, gradas, cafetería

La nueva piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife tendrá gimnasio, gradas, aparcamiento y cafetería. Esto se recoge en el anteproyecto de la obra con la que quiere transformar "por completo" el Centro Deportivo Piscinas Acidalio Lorenzo, documento que ya fue presentado en 2024 a los clubes que entrenan en dicha instalación.

Después del derribo de la grada que se encuentra cerrada vendrá la demolición del resto de las instalaciones para levantar en ese mismo solar la nueva pileta chicharrera. El proyecto incluye la construcción de nuevos vasos de piscina. El único que se mantendrá es el de 50 metros, aunque se eliminará el foso.

El plan para reformar de manera integral la Acidalio Lorenzo, ubicada en la avenida Benito Pérez Armas, incluye la eliminación de las gradas actuales para crear nuevos espacios más funcionales y adaptados a las necesidades de los espectadores.

Graderíos ampliables

Las antiguas gradas serán demolidas. Y se dotará al centro deportivo de gradas principales fijas para 900 personas y de una superficie diáfana para instalar gradas móviles en el caso de que fuese necesario, lo que aumentaría el aforo en unos 400 espectadores.

Piscina Acidalio Lorenzo de Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

La concejala de Deportes, Alicia Cebrián, señala que se trata de un proyecto "ambicioso y muy necesario" para una instalación que tiene una actividad diaria "enorme" y que es "clave tanto para la práctica deportiva como para la seguridad de la ciudadanía”.

Un deporte "estratégico"

Santa Cruz de Tenerife es un municipio costero donde se registran cifras elevadas de ahogamientos, una realidad que ha llevado al Servicio de Deportes a considerar la natación como un deporte "estratégico", según la concejala. En este sentido, Cebrián subraya que el objetivo es que "toda la ciudadanía sepa nadar o, al menos, que pueda desenvolverse con seguridad en el agua”.

Esta apuesta se refleja en la intensa actividad diaria de la piscina municipal Acidalio Lorenzo, que abre de 6:00 a 22:00 horas, cierra únicamente cuatro días al año y acoge cursillos de natación, competiciones los fines de semana, entrenamientos de clubes y eventos deportivos de carácter urbano.

Participación ciudadana

El proyecto de reforma integral surge tras un proceso participativo abierto a la ciudadanía durante un mes, desarrollado a través de la web municipal, en el que usuarios, clubes y deportistas realizaron aportaciones sobre las necesidades reales de la instalación. A esta información se sumó un informe técnico solicitado a la Federación Española de Natación, con los requisitos necesarios para albergar competiciones nacionales e internacionales.

El proyecto contempla una reforma integral por fases, con el objetivo de evitar el cierre de la instalación y garantizar la continuidad del servicio. Entre las principales actuaciones previstas se incluyen la creación de un nuevo vaso de piscina, una oficina de gestión, nuevos y más amplios vestuarios, espacios de almacenamiento, salas de entrenamiento, espacio médico, sedes para entidades deportivas y la renovación de las gradas, incorporando soluciones más funcionales y gradas móviles.

Así será la nueva piscina Acidalio Lorenzo de Santa Cruz de Tenerife. / E. D.

De forma paralela al gran proyecto de reforma integral, el Ayuntamiento está ejecutando obras de mejora inmediatas en la piscina municipal, centradas principalmente en la modernización y ampliación de los vestuarios, atendiendo a la creciente demanda y a la necesidad de contar con vestuarios familiares, que favorezcan la inclusión y la comodidad de las personas usuarias.

Una piscina moderna

La concejala de Deportes concluye: “Somos conscientes de las preocupaciones de los usuarios sobre el estado actual de la instalación y por eso estamos actuando ya, mientras seguimos avanzando para lograr una piscina moderna, accesible y de referencia para toda la ciudadanía”.