Jordi Van Oostenryck: "Antes que hacer un hotel, es mejor un parque regenerativo en Tenerife"

El rechazo social al proyecto de Punta Blanca (Guía de Isora) empuja a la empresa a explicar en qué consiste: no es un parque temático, aunque se pagará entrada. No habrá hotel y no tendrá embarcadero.

- Si tuviera que explicar qué es Underwater Gardens a una persona mayor, ¿qué le diría?

Underwater Gardens es un parque regenerativo, un proyecto basado en la regeneración del entorno. Está ubicado en una zona que actualmente degradada que se va a regenerar con naturaleza autóctona y por especialistas de la Universidad de La Laguna. Con la visita y entrada de cada persona se ayudará a regenerar y renaturalizar. Además, se aprenderá con actividades educativas, de concienciación y sobre la importancia de la biodiversidad local. Habrá una faceta bastante importante vinculada a la cultura local con gastronomía basada en productos de kilómetro cero. Queremos potenciar la economía circular y crear un escaparate para los artesanos locales.

-¿Cuál es su principal objetivo?

Regenerar y no mantener el daño que ya está hecho y que sea un referente como destino a nivel internacional. Todo el mundo habla de turismo regenerativo, que es la tendencia actual. Creemos que puede aportar un valor añadido muy importante.

-¿Se autodefinen como un parque temático?

No. Estamos en ese epígrafe porque no existe la categoría de parque regenerativo, pero en sí sería igual que un museo. Lo podríamos llamar un museo regenerativo. Tenemos exposiciones y también experiencias inmersivas y participativas.

-¿Por qué Tenerife para un proyecto como este?

Nuestro fundador, Marc García-Durán, es un enamorado de las Islas Canarias. Nos propusieron esta ubicación por el entorno marino. A partir de ahí, estuvimos recorriendo Tenerife y conociendo a su gente. Todo sumó: el ofrecimiento, el entorno, las personas y la predisposición para el proyecto. Luego fue declarado de interés insular y aquí decidimos hacerlo.

-¿En qué proceso se encuentra ahora mismo el proyecto?

Hemos presentado la declaración de evaluación ambiental hace una semana. Ahora toca esperar los siguientes pasos.

En la imagen de arriba, el antes y el después del entorno donde se ubicará Underweater Garden en el sur de Tenerife (1). A la izquierda, vista aérea de las futuras instalaciones (2) y a la derecha recreación del fondo marino, provisional hasta que haya concluido el estudio en curso (3). En la imagen de abajo, infografía del interior del recinto (4). | EL DÍA / El Día

-Eso supone que el proyecto será una realidad en varios años. ¿Se ponen como horizonte 2030?

El desarrollo de un proyecto de este tipo, con toda la tecnología y la biotecnología que lleva y todo lo que se está implementando es muy complejo. Esperamos poder dar fechas en breve, pero no quiero decir una ahora que podría luego ser falsa. Somos excesivamente estrictos en todos los desarrollos de los procesos y los trámites, más de lo que nos toca y más de los que nos han pedido.

-Punta Blanca, en Guía de Isora, donde estará ubicado el parque, es una Zona Especial de Conservación. Es muy sensible, sobre todo por el paso de cetáceos. ¿Cómo la definiría?

Como bien dices es zona ZEC. Es bastante sensible por las presiones y la huella del ser humano. A través de nuestro proyecto europeo, Ocean Citizens, lo que vemos es que en esta área no está todo perdido a nivel marino. Hemos estudiado el estado ambiental de la zona en los últimos tres años enfocándonos concretamente en las comunidades que forman bosques marinos. Lo que se ha detectado es que el hábitat está muy fragmentado. Tenemos poblaciones bastante sanas a profundidades de 80 ó 100 metros, pero cerca de la costa, como buceadores, vemos cada vez menos gorgonias. Las esponjas son las que más se mantienen. Este es un poco el estado actual de las comunidades de bosques marinos de Tenerife y las claves para la recuperación de la biodiversidad, la neomasa de los fondos canarios y, por ende, de las poblaciones que se alimentan de ellos.

-¿Tiene algún tipo de experiencia previa en la regeneración de fondos marinos?

Tenemos proyectos de este tipo en Noruega, Dinamarca, Israel y otros puntos de España como Barcelona. En este último caso, se instalaron 55 arrecifes artificiales en el frente del Puerto Olímpico. El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) comprobó que se han regenerado más de 100 especies marinas en un año en el frente de la instalación portuaria. Es increíble lo que ha llegado a pasar ahí. Realmente la biotecnología que se instaló allí funciona. Underwater Gardens diseñó los arrecifes para implementarlo y nuestros biólogos son los que están haciendo el seguimiento.

-¿Es consciente del rechazo social que ha provocado el proyecto Underwater Gardens?

Entiendo el rechazo y estoy totalmente de acuerdo en que los modelos turísticos que se están aplicando son los de hace 60 años. No ha habido evolución. El gran salto tiene que ser hacia un turismo que realmente repercuta y que tenga retorno y beneficio social. Nuestro parque no es parte de un modelo especulativo para atraer. Es algo que con el tiempo tendrá una validez y aportará valor. Queremos hacer algo bueno, algo que está pidiendo toda la comunidad. Estamos de acuerdo en más del 80% de las cosas que piden desde el sector ecologista. La zona es una propiedad privada degradada y antes que hagan un hotel u otra cosa, es mejor que se haga un parque regenerativo y que sea una referencia a nivel internacional.

-¿Tienen previsto reunirse con los diferentes colectivos?

Sí, estamos gestionando una reunión con todas las plataformas. Para ser transparentes, dar datos y decir lo que no es real. Yo soy ecologista. Somos ecologistas. Lo único es que cada uno tiene una versión diferente de la historia. Todo lo que se pueda aportar de valor y podamos sumar, estaremos encantados. Hay muchísimas cosas en las que estamos de acuerdo.

-Punta Blanca tiene una ola icónica en el mundo del bodyboard en Tenerife.

Al principio teníamos muy buen diálogo con la comunidad surfera de allí. Luego surgió el bulo de que se iba a hacer un embarcadero. Si surfeara en Punta Blanca y me llegara esta información también me quejaría. Pero no habrá ningún embarcadero. La dispersión de todos los arrecifes, a 12 ó 15 metros de profundidad, no afectará a la ola. Queremos facilitar instalaciones para la práctica del surf. Es una propuesta hecha desde el inicio.

-Entonces, ¿se podrá acceder con libertad a la costa?

Sí. El acceso al litoral permanecerá libre y el número de visitantes al parque regenerativo se regulará de manera escalonada, entre 1.200 y 2.000 personas al día. n