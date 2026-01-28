La Guardia Civil empieza a vigilar a los tinerfeños que tengan patinete eléctrico por este papel: multas hasta 800 euros

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la regulación del Registro de Vehículos Personales Ligeros, una medida que obligará a inscribir los vehículos de movilidad personal (VMP) en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico (DGT). La nueva normativa afecta de lleno a los patinetes eléctricos, que deberán estar registrados como paso previo a la contratación del seguro obligatorio.

¿Qué es un VMP?

Según el Reglamento General de Vehículos, los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) son aquellos de uno o más ruedas, diseñados para una única plaza y propulsados por motores eléctricos que alcanzan una velocidad entre 6 y 25 km/h.

Además, la DGT recuerda que estos vehículos no pueden circular por aceras, zonas peatonales, travesías, autopistas, autovías, vías interurbanas ni túneles. Solo pueden usarse en calzadas autorizadas por la ordenanza municipal, en el caso de que no exista, por cualquier calzada urbana. Están sujetos a las mismas tasas de alcohol y prohibición de drogas que el resto de conductores.

También avisa que es obligatorio que el VMP disponga de sistema de frenado, dispositivo de advertencia acústica (timbre) y luces y dispositivos reflectantes tanto traseros como delanteros. El uso del casco es recomendable aunque la ordenanza municipal no lo contemple como obligatorio y el seguro de responsabilidad civil.

Nuevas normas para los patinetes eléctricos: registro obligatorio y multa de 800 euros por circular sin seguro / Neomotor

Registro obligatorio

Los VMP que cuentan con certificado de circulación "cumplen los requisitos establecidos en el Manual de Características de los VMP, que establece una serie de garantías de calidad y durabilidad mínimas así como de seguridad tanto para el usuario de este como para la del resto de usuarios de la vía"

Desde el 22 de enero de 2024, solo pueden venderse patinetes certificados y la DGT recoge las marcas y modelos homologados. Para inscribir estos vehículos, será necesario los datos del titular, el número de certificado y el número de serie, donde se encuentra la placa de marcaje y la ficha técnica de características.

"Una vez abonada la tasa administrativa correspondiente, el propietario obtendrá el número de inscripción. Una vez solicitada la inscripción, la DGT expedirá el certificado de inscripción digital", explican desde la DGT.

VMP sin certificado de circulación

En el caso de los patinetes que no disponen de certificado de circulación, "no cumplen los requisitos técnicos recogidos en el Manual de Características y, por tanto, no tienen placa de marcaje de fábrica. A este tipo de vehículos se les aplica un régimen transitorio que les permite continuar circulando hasta el 22 de enero de 2027 aunque carezcan del certificado de circulación, pero también tienen que ser inscritos en el Registro Nacional de Vehículos y obtener el seguro obligatorio", aclara la DGT.

La inscripción de la VMP no certificados requiere los datos personales del titular y la factura o ficha técnica o fotografía. "La identificación de este tipo de VMP tendrá carácter temporal y dejará de surtir efectos el 22 de enero de 2027, fecha a partir de la cual estos vehículos no podrán circular", advierten.

Multas de hasta 800 euros

La reforma de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, obliga a asegurar todos los VMP. Las sanciones por incumplimiento don:

Por no tener seguro entre 202 y 610 euros

Por circular en patinete sin seguro obligatorio oscilan entre 250 y 800 euros.

El objetivo de la DGT es mejor la seguridad vial, controlar VMP y reducir la siniestralidad en este tipo de movilidad cada vez más común, especialmente en las ciudades.