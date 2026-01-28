Una ganadora de 'Masterchef' para promocionar la isla: "Tenerife emociona mucho a través de su gastronomía"

Madrid se convierte cada mes de enero en el epicentro de la gastronomía mundial. Chefs de reconocido prestigio, destinos culinarios y las nuevas tendencias se dan cita en la capital gracias a Madrid Fusión, una oportunidad de promoción gastronómica en la que Tenerife no puede faltar.

Los productos isleños cuentan con un gran reconocimiento en el exterior, al igual que el talento de algunos de los mejores cocineros del mundo que tienen su base en la isla. Y, en esta ocasión, además de llevar los mejores platos y materias primas a este encuentro gastronómico, la isla también ha decidido contar con una cara conocida: María Lo, ganadora de la décima edición del programa de televisión 'MasterChef'.

La joven ha realizado un vídeo para sus redes sociales, en el que alaba la gastronomía isleña, desde las papas hasta los quesos o "los vinazos". Y no es para menos, ya que si de algo puede presumir Tenerife es de buena comida.

Un 'viaje' a la isla

La visita a Madrid Fusión de la chef no solo le permitió saborear riquísimos platos, sino dar un 'viaje gastronómico' a Tenerife sin moverse de la capital. Y así lo explica: "Todo lo que rodea la gastronomía de un lugar cuenta mucho de sí y nos acerca a sus formas de vivir y a su esencia más pura", de tal manera que reconoce que ha podido acercarse un poquito a la isla gracias al stand de Turismo de Tenerife, en el que ha podido conocer los sabores de la isla.

Atractivo más allá del sol y playa

Y como Tenerife es mucho más que sol y playa, en la propuesta para Madrid Fusión ha podido degustar desde las papas bonitas, hasta los quesos o los vinos de seis denominaciones de origen. Y su conclusión es clara: "Su gastronomía se ha convertido en uno de los principales motivos para visitar la isla", afirma.

Y tú, ¿ya conoces los sabores de Tenerife?