Sin filoxera en suelo y raíces a los seis meses del primer foco

La plaga de la filoxera no llega al suelo ni a las raíces de las viñas en Tenerife cuando se cumplen casi seis meses desde la aparición, a finales de julio de 2025, del primer foco en una finca abandonada de Valle de Guerra (La Laguna). Así lo reflejan las 159 muestras tomadas bajo tierra por los técnicos en este periodo. Además, la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias presentó ayer cuatro nuevos protocolos para afrontar el control en la época de poda de la planta.

El consejero regional Narvay Quintero presidió la reunión de seguimiento de las actuaciones de gestión del pulgón, en la que se repasaron las acciones desarrolladas para su erradicación y evitar su expansión desde la detección hasta la finalización de la vendimia y se expusieron los trabajos que se vienen ejecutando en este sentido.

Asimismo, Quintero se refirió, entre otras medidas, a las prospecciones realizadas para detectar la presencia de esta plaga, un total de 7.782 en todas las Islas con producción vitivinícola hasta la fecha, de las cuales 89 arrojaron resultados positivos en Tenerife (material ya eliminado y tratado), frente a 7.693 negativas. De estas, 7.276 se llevaron a cabo en la Isla, la única con presencia de filoxera. En Gran Canaria se efectuaron 198; en La Palma, 125; en Lanzarote, 85; en El Hierro, 67; en La Gomera, 22; y en Fuerteventura, nueve.

En cuanto a las 159 muestras tomadas en raíces, el consejero explicó que se ha constatado la ausencia de filoxera. En relación a los análisis realizados en suelo, el consejero apuntó que los cuatro positivos iniciales resultaron ser finalmente negativos, tal y como confirmaron dos pruebas efectuadas posteriormente.

El titular del departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria señaló que, en términos generales, la vendimia puede considerarse «satisfactoria desde el punto de vista técnico y organizativo», ya que el sistema de autorización implantado por el Gobierno de Canarias permitió mantener la actividad vitivinícola dentro de parámetros seguros, evitando riesgos de dispersión del organismo nocivo y asegurando, por lo tanto, la trazabilidad de la producción.

En este contexto, Narvay Quintero recordó que durante la campaña se desarrolló un procedimiento de control y autorización del movimiento de uva en Tenerife por ser la única Isla afectada, que se centró principalmente en los municipios pertenecientes a la comarca Denominación de Origen Protegido Tacoronte-Acentejo, donde se localizaban las zonas demarcadas en ese momento.

En total, según explicó el consejero, se registraron 1.460 solicitudes de movimiento de uva, de las cuales 1.417 fueron autorizadas y 43 no autorizadas, pasando siete de estas últimas a ser permitidas más tarde debido al cambio de ubicación de las bodegas de las que procedía la uva. Quintero recalcó que «ofreciendo a las restantes soluciones alternativas para evitar perjuicios a los agricultores, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa».

En el contexto del próximo periodo de poda se abordó el contenido de los nuevos protocolos para la gestión de restos, el movimiento de material vegetal (sarmientos y otros) y las medidas de bioseguridad en parcelas, maquinaria, personal y materiales. La época de poda coincide con la de plantación, por lo que el modelo regula el movimiento de estos materiales entre distintas zonas vitivinícolas de las Islas y recoge diferentes medidas sanitarias.

Trabajos del comité científico

Por otra parte, se aludió a los trabajos efectuados en el ámbito de los grupos de actuación del Comité Científico-Técnico, constituido a finales de septiembre como órgano asesor de las administraciones, con especial atención a los avances en el estudio y selección de los patrones resistentes al pulgón y adaptables a Canarias. Una vez seleccionados, estos pies se importarán para la realización de ensayos en los que se analizará su rendimiento agronómico como portainjertos de las variedades canarias de vid, así como su adaptación a las condiciones del suelo y el clima de distintos entornos geográficos del Archipiélago, siempre junto a las DOP de vinos .

Además, abordaron los resultados en la mejora de técnicas de muestreo y modelos de dispersión, en particular mediante la detección del pulgón a partir de muestras de suelo, lo que permite actuar sobre las parcelas afectadas incluso antes de que sea visible en las plantas.

Respecto al grupo de trabajo del ciclo biológico y el estudio de diferentes genotipos se individualizaron 27 muestras extraídas de las zonas afectadas que se estudiarán bajo condiciones de seguridad para determinar, mediante el análisis de su ADN, el origen geográfico del brote detectado en Tenerife.

En el encuentro participaron, entre otros, el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, y el director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez, así como los Consejos Reguladores de las DOP de Canarias –seis en Tenerife–, cabildos, organizaciones profesionales agrarias y el Seprona.