La falta de mano de obra crece en Tenerife un 36% en solo cinco años

La falta de trabajadores aumenta un 36% durante los últimos cinco años, al pasar del 8% registrado el 1 de enero de 2021 al 44% del mismo día de este año. La escasez de mano de obra cualificada se convierte por segundo año consecutivo en el principal factor negativo para el crecimiento de las empresas en Tenerife, según desvelaron el presidente, Santiago Sesé, y la directora General, Lola Pérez, de la Cámara de Comercio provincial en la presentación del Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del primer trimestre de 2026. Esta falta de personal, junto a un absentismo al alza tras la pandemia que, según los datos dados a conocer, oscila entre el 7% y el 14%, son las principales preocupaciones de los empresarios canarios y tinerfeños.

Principales preocupaciones

En la Isla, la confianza empresarial es levemente superior (0,6%) a la media del Archipiélago (0,4%) y ligeramente por encima del índice nacional, que se coloca en el 0,1%. Un crecimiento "moderado e inferior a años anteriores", apuntó Lola Pérez. En Tenerife, este nivel llegó a ser del 4,6% en enero de 2023, el máximo de los cuatro últimos años. La Isla inicia una fase de estabilización tras haber sido la del crecimiento más intenso en periodos anteriores.

Estabilidad del tejido productivo

Pérez y Sesé atribuyen estos datos a "la estabilidad" del tejido productivo insular después de unos años de "gran crecimiento" de esa confianza. Esta sería la razón de la diferencia con Gran Canaria, con un índice de un 2,4%, o el boom de La Gomera, donde el ICE alcanza en este comienzo del año un 12,9%. Lo vincularon a la reciente instalación de nuevos complejos hoteleros en la Isla.

En la media regional

La Gomera también lideró el saldo de la encuesta sobre la situación empresarial (diferencia de respuestas positivas y negativas) en Canarias en el último trimestre de 2025, con un 35,9%. Le siguen Lanzarote (28,5%), Gran Canaria (18%), Fuerteventura (17,7%) y Tenerife, con el 15,6%.

Problemática por sectores

Ese 44% de queja por falta de mano de obra en Tenerife llega al 52% de las empresas a nivel de Canarias, independientemente del tamaño o el sector. Según este último ámbito, la construcción presenta el mayor problema, con un 67,3%, seguida del transporte (59,7%), la industria (55,8%), el comercio (48,4 %) y el resto de servicios (38,6 %). Una actividad que aumenta moderadamente en la mayoría de los sectores productivos.

Límites de la actividad

El aumento de la competencia pierde algo de peso, aunque lidera con un 48,6% (49,6% en 2024), seguido de la escasez de mano de obra y de la debilidad de la demanda (40,5%) como principales factores que limitan la actividad de las empresas tinerfeñas, según sus responsables. Según la valoración expuesta, ese aumento de la competencia indicaría una mayor actividad mientras la debilidad de la demanda se debería, en parte, a la presión originada por la tensión inflacionista acumulada. Bajan otros factores, como las dificultades financieras (17,9%) o la insuficiencia en el equipamiento (5,8%). Se mantiene estable (26,1%) el apartado 'otros', que incluye variables como la financiación.

Tendencia a lo estructural

Santiago Sesé apuntó que "preocupa que esta situación se convierta en un problema estructural". De ahí que entienda "necesario" reforzar las políticas activas de empleo, así como los programas de formación y orientación, además de realizar una evaluación continua que permita cubrir las necesidades reales de las empresas. En definitiva, subrayó, "compaginar la oferta y la demanda", algo que "no ocurre actualmente". Revelaron que faltan profesionales en oficios tradicionales como albañiles, instaladores de aire acondicionado, electricistas y trabajadores del sector del metal, sin olvidar otros emergentes como el tecnológico, el digital o el de las energías renovables. Una de las claves está "en la retención del talento" isleño que se marcha.

Jóvenes durante la feria de empleo 'Atrayendo Talento' / María Pisaca

Apuesta por la FP Dual

Muchas personas carecen, según este diagnóstico, de la formación suficiente para los puestos de trabajo demandados. En este sentido, la Cámara apuesta por el desarrollo completo y potente de la Forpación Profesional (FP) Dual con prácticas en las empresas y la opción real de que el estudiante se quede en ella como trabajador.

Sin culpar a los trabajadores

Respecto al absentismo, Sesé evitó culpar a los trabajadores, pues "la inmensa mayoría cumple con su trabajo y sostiene a las empresas". Incidió en este capítulo en diferenciar las ausencias injustificadas y las bajas por incapacidad temporal. Advirtió de las tensiones en el sistema sanitario, con listas de espera y retrasos en pruebas médicas que impiden la reincorporación de trabajadores, lo que genera problemas tanto a las empresas como a las personas afectadas.

Falta de Viviendas sociales

Santiago Sesé se refirió asimismo al problema estructural que más preocupa en Tenerife como es la carencia de viviendas a precios asequibles. En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio vinculó la falta de personal cualificado con las dificultades de acceso a la vivienda social con el incremento de la complejidad en los perfiles profesionales como el cóctel negativo que afecta al normal funcionamiento de la cadena de valor de las empresas en la isla y en Canarias. Eso pese al "esfuerzo" por incrementar los salarios entre el 7% y el 9%.

Plantillas estables

En cuanto al empleo, el 80% de las empresas prevé mantener sus plantillas en los primeros meses de 2026, aunque el saldo entre las que aumentarán y reducirán empleo "comienza a mostrar valores negativos, lo que apunta a una contención del crecimiento", según Pérez.

Inversión privada contenida

Otro parámetro contenido es el de la inversión privada, no por escasez de proyectos e iniciativa, sino por la "inseguridad jurídica y la falta de agilidad administrativa", lo que en su opinión frena el crecimiento y la diversificación económica además de provocar la pérdida de inversiones que generarían empleo y progreso social.

Incertidumbre en lo público

A esta situación se suma la incertidumbre sobre la financiación pública, con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde hace tres años y una propuesta de financiación autonómica que, desde la Cámara de Comercio, consideran que genera un agravio comparativo y carece de consenso.

Tendencia a la moderación

El resumen es una tendencia a la moderación de las respuestas favorables y un aumento de las que apuntan a la estabilidad, una vez finalizada la campaña alta del comercio y tras la estabilización de los resultados en hostelería. Esa mencionada estabilidad brinda un abanico de oportunidades que hay que aprovechar para evitar "un freno en el desarrollo y el bien tono económico".