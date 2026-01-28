Desconvocada la huelga en el tranvía de Tenerife tras casi dos años

La asamblea de la plantilla de trabajadores de Metropolitano avaló ayer el preacuerdo a tres bandas suscrito la semana pasada entre el Cabildo, la empresa y el comité de representantes de los trabajadores para desconvocar la huelga en el tranvía de Tenerife después de casi dos años de conflicto.

Respaldo masivo

Del censo de 212 empleados votaron 176, el 83%, lo que supone una gran participación. Un total de 147, el 83,5%, acordaron levantar la huelga frente a 27 que optaron por mantenerla, con un voto nulo y otro en blanco. A las 9:30 horas de hoy está prevista la firma del acuerdo definitivo.

Gran participación

Las cocheras, oficinas y talleres de Metrotenerife en la carretera general de La Cuesta, frente a la parada de El Cardonal, acogieron la votación a la que estaban llamados a participar los 212 trabajadores, que lo hicieron en dos sesiones, coincidiendo con los turnos. El de mañana votó de diez a doce y el de tarde, entre las cuatro y las seis.

Hitos de seguridad

El texto final se fundamenta en hitos de seguridad, algunos ya consolidados, y en nuevas mejoras de las condiciones laborales de la plantilla. Entre estas destaca «la hoja de ruta hacia la Administración del siglo XXI»; es decir, el camino a la implantación de la jornada de 35 horas semanales con un periodo transitorio antes de su plena aplicación con el sistema de cortesía en los descansos de la jornada laboral. El acuerdo establece que otras reivindicaciones se abordarán en la próxima negociación del convenio colectivo.

Claves del conflicto

Entre las claves que han marcado este periodo de conflicto, sobre todo al inicio, está la retirada de la arena de sílice, un proceso desarrollado de forma progresiva para garantizar un entorno de trabajo saludable. Desde junio de 2025, la flota de 26 tranvías opera exclusivamente con silicato de calcio, material validado por Alstom, fabricante de los vehículos. Además, se llevó a cabo una limpieza exhaustiva de instalaciones, depósitos y zonas de vía.

Casi dos años de huelga

El viernes de Cabalgata del Carnaval de 2024, un 9 de febrero, comenzó la huelga del tranvía. Acaba ahora para alivio de los usuarios que han sufrido las prestaciones al ralentí de un medio de transporte básico para la movilidad de los tinerfeños en el área Metropolitana. Los paros afectaron a tiempos de paso y frecuencias, pese a que los servicios mínimos decretados eran del 80%.

Servicio en máximos históricos

Este nuevo paso garantiza la estabilidad operativa de un servicio en máximos históricos, tras cerrar 2025 rozando los 25 millones de pasajeros. La mayor cifra registrada desde la inauguración del tranvía en junio de 2007.