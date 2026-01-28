El Cabildo de Tenerife sienta las bases para el carril Bus-Vao entre Santa Cruz y Güímar

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife aprobó la licitación de las obras de rehabilitación de la Autopista del Sur (TF-1) desde Santa Cruz hasta Güímar, por 16 millones de euros. Esta medida mejorará la seguridad en un tramo de la vía de 18,3 kilómetros por el que transitan más de 70.000 vehículos diarios. En paralelo se inicia el proceso para la futura construcción del carril Bus-Vao en el mismo trazado.

En dos fases

Las obras comenzarán antes de que concluya el año y se realizarán en dos fases. La primera el tramo que discurre por Santa Cruz de Tenerife y El Rosario, con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto base de licitación de 8,9 millones de euros. La segunda se desarrollará en El Rosario, Candelaria y Arafo, contará con un plazo de ejecución de 12 meses y su presupuesto asciende a un total de 7,2 millones de euros.

Acuerdos del Consejo

Así lo explicó este miércoles el vicepresidente insular, José Miguel Ruano, durante su comparecencia para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno insular. Esta actuación supondrá una mejora sustancial de la seguridad vial, el confort de la conducción y la durabilidad del pavimento, defendió el grupo de gobierno.

Otras mejoras

Los trabajos incluirán también la ejecución de bandas sonoras en los bordes de la calzada, el repintado de la señalización horizontal de las vías con pintura termoplástica, la instalación de vallado de malla en la mediana y la colocación de nueva señalización informativa en enlaces con banderolas, lamas y pórticos.

La obra se desarrollará en dos fases, la primera de la capital a El Rosario y una segunda que llegará hasta Arafo

Trabajos anteriores

Estas obras se suman a las recientemente realizadas en la misma autopista del sur a su paso por los municipios de Arico y Fasnia, por un importe de 30 millones de euros, que han permitido modernizar 24 kilómetros de vía y mejorar la seguridad de los más de 70.000 conductores usuarios cada día.

Compromiso con las infraestructuras

José Miguel Ruano defendió el «compromiso» con la mejora de las infraestructuras viarias de la Isla, «incrementando la seguridad, la sostenibilidad y la calidad del servicio en uno de los principales ejes de comunicación del territorio insular».

Detalles técnicos

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, por su parte, informó ayer sobre los detalles técnicos de unos trabajos que contemplan la ejecución de un refuerzo homogéneo del firme mediante la aplicación de mezclas bituminosas –sustancia derivada del petróleo, usada en el asfalto– de alta calidad, con una capa de rodadura drenante que mejora la adherencia y reduce el ruido del tráfico, así como una capa intermedia que refuerza estructuralmente la calzada. «El proyecto incorpora, además, criterios de sostenibilidad al permitir el uso de árido reciclado procedente de fresado», siempre que se cumpla la normativa vigente, matizó el consejero insular.

II Plan de Igualdad

En su reunión de este miércoles, el Consejo de Gobierno insular también aprobó el II Plan de Igualdad dirigido a los 1.700 trabajadoras y trabajadores de la Corporación sin incluir los del sector público dependiente. Consta de nueve ejes estratégicos y sesenta acciones. Se trata de un instrumento estratégico para garantizar la igualdad real y efectiva entre los empleados públicos de la institución durante el período 2026-2029. José Miguel Ruano destacó este «paso firme para velar por la igualdad de oportunidades facilitando, además, la conciliación familiar y el equilibrio entre la vida personal y laboral».

Nuevo campo de béisbol

Este órgano de decisión de la Corporación insular dio el visto bueno a la rehabilitación del campo municipal de béisbol Néstor Pérez, ubicado en Puerto de la Cruz. Este recinto es sede de los Márlins, un club que ha dado gran prestigio a la Isla al obtener varios campeonatos de España, y el centro insular de este deporte. El proyecto básico está dotado con 91.600 euros con un plazo de entrega del trabajo de seis meses.

Proyecto urbanístico

A partir de ahí se remitirá el proyecto al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y se facilitarán las tareas urbanísticas que procedan antes de la licitación de las obras que permitan materializar esta «ambiciosa reforma» de la instalación portuense.

Noticias relacionadas

Campamento de La Esperanza

Por último, una inversión de casi 200.000 euros, con una ejecución de cuatro meses, permitirá la modificación integral de la instalación eléctrica del campamento de La Esperanza. La infraestructura data de los años 60-70 del siglo XX y el Cabildo la recibió en 1998, por lo que se hacía necesaria una mejora, más cuando el espacio está ocupado por actividades que desarrollan 40 entidades, tanto públicas como privadas, según el Gobierno insular.