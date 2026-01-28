La Aemet advierte: aviso amarillo por fenómenos costeros adversos en Tenerife
Se esperan olas de entre 4 y 5 metros de altura
La situación meteorológica de este miércoles, 28 de enero, en Tenerife estará marcada por los fenómenos costeros adversos. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por oleaje y el Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por el mismo hecho en varias islas.
En concreto, las islas afectadas por la alerta son El Hierro, La Palma y La Gomera, así como el litoral norte y oeste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo en este caso la totalidad de las costas de Jandía, en Fuerteventura. El resto de las costas de la comunidad autónoma, en las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, se mantiene la declaración de la situación de prealerta.
Situación en el mar
En concreto, se espera mar combinada del noroeste con olas de entre 4 y 5 metros de altura, principalmente por mar de fondo, afectando con especial intensidad a las costas abiertas al norte y al oeste. En costas del este y sureste, olas que no sobrepasarán los 2 metros de altura, en general.
Periodo del oleaje largo, de 16 a 18 segundos, con un coeficiente de mareas medio para el miércoles (coeficiente 52) y jueves (61).
Pleamar
Estos son los horarios en los que se espera pleamar en las islas:
- Miércoles 28: de 08:55 a 09:15 horas la pleamar de la mañana, y de 21:40 hasta las 22:00 horas la pleamar de la noche, según las diferentes localidades.
- Jueves 29: de 10:20 a 10:40 horas la pleamar de la mañana, y de 22:45 a 23:10 horas la pleamar de la noche, según las diferentes localidades.
Previsión de la Aemet
En cuanto a la previsión del tiempo de la Aemet para el archipiélago, esta indica que se esperan intervalos nubosos en el norte y oeste de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura. Poco nuboso en el resto de zonas. Temperaturas mínimas en ligero a moderado ascenso y máximas con pocos cambios.
Viento de flojo a moderado del oeste, más intenso en zonas altas, que rolará a noroeste a lo largo del día. Predominio del régimen de brisas en costas.
