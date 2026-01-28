Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualización de los avisos de la Aemet: Tenerife sigue en nivel amarillo por oleaje hasta las 15:00 horas de este jueves

Las olas podrán alcanzar los 5 metros

Fuerte oleaje en la costa de Los Gigantes

Fuerte oleaje en la costa de Los Gigantes

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La situación marítima seguirá siendo complicada este jueves, 29 de enero, en Tenerife, donde se espera que las olas puedan alcanzar los cinco metros, aunque esta situación parece que mejorará por la tarde. De hecho, el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fenómenos costeros adversos estará activo hasta las 15:00 horas. En el resto de islas, el aviso también concluirá a lo largo del día.

En la isla de Tenerife, las zonas más afectadas serán la costa norte y el área metropolitana.

Ante esta situación, la recomendación es clara: alejarse de muelles y espigones, evitar circular por carreteras cercanas a la costa o bañarse en playas con bandera roja, entre otras.

Previsión para Tenerife

Además de esta situación en la costa, la Aemet prevé en Tenerife intervalos nubosos en zonas bajas, mientras que estará poco nuboso en el resto.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios y habrá viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará ligeramente y rolará a norte durante la tarde, cuando será moderado en medianías y zonas altas así como en el extremo oeste.

Oleaje en la costa de Los Silos.

Oleaje en la costa de Los Silos. / Efraín Acuña

Previsión general

Por su parte, a nivel general de todo el archipiélago, se esperan intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en la vertiente oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios.

Viento flojo del noroeste, con predominio de las brisas en costas, que arreciará a moderado y rolará a norte durante la tarde y será más algo más intenso en zonas altas.

