Tenerife y Corea del Sur se dan la mano con la visita de un grupo musical asiático al Colegio Chamberí

El Colegio Chamberí ha acogido esta semana la visita de un grupo musical procedente de Corea del Sur, en una actividad enmarcada dentro del trabajo que realiza el alumnado de 3º de ESO en la asignatura de Geografía sobre las distintas culturas del mundo.

La iniciativa forma parte de una dinámica educativa centrada en el conocimiento de la diversidad cultural internacional, y ha sido posible gracias a la colaboración de los padres de una alumna del centro, que facilitaron el contacto con los artistas surcoreanos.

Un momento del baile del grupo surcoreano en el Colegio Chamberí / E. D.

Durante la jornada, el grupo ofreció una muestra de bailes tradicionales de Corea del Sur, así como una exhibición de coreografías de k-pop, acercando al alumnado tanto a la cultura clásica como a las expresiones más actuales del país asiático.

La actividad fue recibida con gran interés y participación por parte del estudiantado, que pudo conocer de primera mano costumbres, música y tradiciones diferentes, reforzando valores como el respeto intercultural y la curiosidad por otras realidades del mundo.