El restaurante de Tenerife que muchos consideran el mejor de la isla según sus reseñas: "el sitio es especialista en carnes"

Tenerife cuenta con una gastronomía única y quienes la prueban no dudan en destacar la calidad de sus elaboraciones. La Sardinera II es un establecimiento en la isla que muchos comensales no dudan en señalar como el mejor restaurante de Tenerife a través de sus reseñas.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado recientemente el local y han querido compartir su experiencia con sus seguidores, destacando la calidad de la comida y el trato cercano que ofrecen.

Un restaurante que conquista a sus clientes

Durante su visita, los creadores de contenido empezaron por unos saquitos rellenos de queso Cabrales con mermelada de naranja. "Si te gusta el queso, con esto vas a disfrutar", comentan, destacando el intenso sabor a Cabrales.

La comida sigue con la carne con papas y las albóndigas caseras que "de lejos se aprecia que no son congeladas", señalan, resaltando la calidad del plato e incluso bromeando con que "están 10.000 veces mejores que las mías".

Por último, probaron el entrecot, ya que el "el sitio es especialista en carnes".

Un final para los amantes del dulce

Para poner fin a una buena comida, probaron dos postres caseros. "A mí con el postre ya me ganaron, es diferente a todo lo que he probado", asegura Jonay. Los amantes del dulce, no pueden ponen terminar sin probar los postres caseros que elaboran en el establecimiento.

Horario y ubicación

El restaurante se encuentra en la carretera Agua García-La Esperanza, 2, en Tacoronte. Cuneta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado. Abre de lunes a domingo de 10:30 a 18:00 horas, aunque los miércoles y jueves permanece cerrado por descanso de personal. Los creadores de contenido han comentado en la descripción de su video que el mes de febrero también cerrará sábados y domingos.

Su propuesta gastronómica y su ambiente familiar le ha llevado a recibir diferentes que lo consideran el mejor restaurante de Tenerife, La Sardinera II se ha convertido en una parada obligatoria para tanto para los vecinos como para los visitantes de la isla.