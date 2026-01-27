Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puerto de la Cruz saca a concurso la obra del aparcamiento de la plaza de La Constitución

Con 13 millones de presupuesto de licitación y 333 plazas, la adjudicataria explotará el recinto durante 40 años por más de 106 millones

Imagen aérea de la plaza de La Constitución, emplazamiento del proyecto de aparcamiento subterráneo / El Día

Leticia Dorta Lemus

Santa Cruz de Tenerife

Puerto de la Cruz tendrá un aparcamiento subterráneo con 333 plazas, una plaza pública y espacio terciario en la plaza de La Constitución, proyecto cuya licitación por 13 millones de euros convoca el Ayuntamiento. La empresa ganadora construirá y explotará la instalación durante 38 años, con un plazo estimado de ejecución de las obras de 24 meses.

Tras la aprobación en el pleno portuense por unanimidad, las empresas pueden presentar ofertas hasta el 3 de marzo. El contrato, con 40 años de duración, obligará a la empresa adjudicataria a redactar del proyecto, financiar, construir y explotar esta infraestructura, asumiendo íntegramente el riesgo de la operación.

Un total de 100 millones

El gobierno municipal portuense informa de que el valor estimado del contrato a lo largo de toda la concesión asciende a 106,4 millones de euros.

Los números del reparto

El garaje subterráneo tendrá un mínimo de 333 plazas y su uso "prioriza a los residentes del casco urbano y al tejido comercial". En concreto, 67 plazas (20%) se destinarán al uso en propiedad de los vecinos del centro de la ciudad durante 40 años por 15.000 euros. Otras 33 plazas (10%) se reservarán para abonados y las restantes 233 plazas (70%) serán de uso rotatorio, incluyendo "la implantación de bonos específicos para que los comercios del lugar puedan repartirlos entre sus clientes y así fomentar el consumo local".

Más allá del aparcamiento

La actuación incluye la regeneración integral de la plaza, "manteniendo su carácter de espacio público y su función social, así como la incorporación de usos terciarios compatibles que contribuirán a dinamizar la actividad económica y reforzar la centralidad urbana", añaden.

Noticias relacionadas y más

Antes y después en una demanda histórica

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso (PP), señala que "este proyecto representa un antes y un después para nuestro casco urbano, porque devuelve protagonismo a la plaza de la Constitución, mejora la vida diaria de nuestros vecinos y refuerza el corazón comercial y social de la ciudad". Por su parte, el concejal de Concesiones Administrativas, Pedro Antonio Campos García (PP), considera que “estamos dando respuesta a una demanda histórica de los residentes y del comercio local, con una actuación que combina movilidad, espacio público y oportunidades, pensando no solo en el presente, sino también en el futuro de Puerto de la Cruz”.

