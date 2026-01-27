La Plataforma reclama al Cabildo la ejecución inmediata del sociosanitario

La Plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife ha elevado el tono de sus exigencias ante el Cabildo de Tenerife reclamando la ejecución inmediata del centro sociosanitario proyectado en los terrenos anexos al actual centro de El Mojón. Tras años de promesas incumplidas y retrasos administrativos, el colectivo denuncia que la falta de infraestructuras para pacientes crónicos y dependientes ha colapsado el sistema sanitario de la comarca, convirtiendo un centro hospitalario en una infraestructura que, en la práctica, funciona como una residencia de larga estancia.

Esta reclamación se acentúa tras un encuentro estratégico entre los representantes de la Plataforma y la Asociación No Somos de Segunda, entidad centrada en la defensa de servicios sanitarios dignos y cuidados paliativos. Ambas organizaciones han unido fuerzas para visibilizar una realidad que califican de «insostenible» y que afecta directamente a la calidad asistencial de miles de residentes en el sur de la Isla.

El dato más alarmante sigue siendo que, según los colectivos, en torno al 60% de las camas hospitalarias del Hospital del Sur están ocupadas por pacientes que ya han recibido el alta médica, pero que no pueden abandonar el centro ante la inexistencia de recursos sociosanitarios adecuados para su atención. Esta situación, descrita como «excepcional en el ámbito estatal», reduce drásticamente la capacidad quirúrgica y de hospitalización para casos agudos.

«El hospital tiene actualmente un uso más sociosanitario que hospitalario», denuncian. Este escenario supone un flagrante incumplimiento de las promesas realizadas a la ciudadanía, que esperaba un hospital comarcal plenamente operativo y se encuentra con una infraestructura lastrada por la gestión de la dependencia, competencia directa del Cabildo.

El foco de la crítica se centra en la inacción institucional respecto a la adenda firmada en abril de 2023 entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife. Aquel acuerdo garantizaba la disposición de terrenos anexos para la construcción de un centro sociosanitario de 200 camas, una pieza clave para descongestionar el hospital.

Sin embargo, a inicios de 2026, la Plataforma denuncia que no se ha iniciado ningún trámite material para su construcción. «Casi tres años después de la firma, el terreno sigue vacío y el proyecto olvidado en algún cajón», lamentan. Esta carencia no solo afecta a los pacientes, sino que genera un agujero económico en las arcas públicas. Se estima que el impacto estructural de mantener a pacientes de alta en camas de agudos tiene un coste cercano a los 200 millones de euros anuales en Canarias, un gasto que califican de ineficiente y evitable si se priorizaran las infraestructuras sociosanitarias. Advierten del riesgo de que estas demandas se radicalicen, lo que cuenta con el apoyo de ambos colectivos sociales.

La alianza entre la Plataforma Pro Hospital y la Asociación No Somos de Segunda busca presionar a las administraciones para que la ampliación de las áreas hospitalaria y quirúrgica sea una prioridad absoluta. Los colectivos subrayan que los efectos de esta crisis no son solo económicos, sino profundamente humanos, limitando el acceso de los ciudadanos a intervenciones y tratamientos especializados.

La sociedad civil del sur de Tenerife advierte que no aceptará más dilaciones. Con los terrenos disponibles y la necesidad acreditada, la ejecución del centro sociosanitario es, para estos colectivos, la única vía para que el Hospital del Sur se convierta en el centro de salud de vanguardia que la comarca demanda y merece.