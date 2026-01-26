Los sindicatos recurren el encargo de la gestión de las áreas recreativas de Tenerife a Gesplan

Los sindicatos en el Cabildo de Tenerife recurren el encargo a la empresa Gesplan de la gestión de la veintena de áreas recreativas de la Isla por 4,5 millones de euros. El Sindicato de Empleados Públicos (Sepca) presentó recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias. El Comité de Empresa del Personal Laboral –donde el Sepca es mayoritario– denuncia «la externalización de los servicios públicos».

Reunión con los responsables

El órgano colegiado está pendiente de una reunión con el director de Recursos Humanos, Juan Manuel Santana, y la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, para tomar otras medidas.

"Nos enteramos por los técnicos"

El presidente del comité, Francisco Millán, explica que «nos enteramos del encargo por los técnicos y nos sorprende, porque el año anterior habíamos negociado plazas de oferta de empleo público. Asegura que en la modificación de la RPT «sacamos otras de vigilantes de áreas recreativas». Por eso, explica, «solicitamos la reunión y nos están dando largas». Millán sostiene que «les dejamos claro que no sacaran la concesión, pero no nos hicieron caso». Apunta que «todas las organizaciones sindicales votaron a favor de hacer esa reunión y tomar las medidas legales oportunas». Aclara que «hay medios suficientes desde lo público para hacer esta tarea».

"Separación" de Recursos Humanos

En similares términos se manifiesta el representante de CGT, Alejandro Dorta, quien incide en la «separación» progresiva de la relación entre el área insular de Recursos Humanos y los sindicatos.

Recurso y comunicado a la plantilla

Juan Enciso representa a Sepca en el Comité de Empresa y es el autor intelectual del recurso y del comunicado interno a la plantilla que explica los pasos. Resalta la escasez de operarios ambientales que tiene el Cabildo porque «tardó muchos años en tener una lista de reserva, agotada desde 2014». Reconoce que con la corporación anterior, gobernando el PSOE, «ya se hizo una encomienda a Gesplan para llevar las áreas recreativas porque no había lista».

Los trabajadores están a la espera de celebrar una reunión con Recursos Humanos y la consejera de Medio Natural

Mesa de negociación

Sin embargo, «en la mesa general de negociación se llegó al compromiso» de que, terminado el proceso selectivo de operarios ambientales y disponible la lista de reserva, «recuperaríamos esas áreas recreativas». Ese contrato del encargo vencía el 31 de diciembre del año pasado y, subraya Enciso, «tenemos a más de 100 personas que aprobaron una oposición de plaza fija que no la tienen después de pasar un proceso súper complicado de concurso». Señala que eran 47 plazas y se ampliaron a 55.

"Injusto " con 39 plazas en la RPT

Enciso precisa que «en una mesa técnica, la consejera Blanca Pérez me dijo que su idea era seguir externalizando las áreas recreativas» y, añade, «le contesté que íbamos a estar en contra». El representante de Sepca alude a que «la sorpresa es que sacó el encargo por cuatro millones y medio de euros». En su análisis, considera «injusto que teniendo 39 plazas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) dotadas económicamente para contratar a la gente de esa lista, haya decidido de manera unilateral dárselo a Gesplan».

Defensa del empleo público

Coincide Juan Enciso en la defensa del empleo público y en contra de la externalización de los servicios, «injustificada»en este caso como refleja literalmente el recurso interpuesto que, apunta, «debíamos presentar en dos meses desde el encargo para que no fueran hechos consumados sin vuelta atrás». Enciso apunta que «desde 2022, el Cabildo ha hecho 70 encargos a Gesplan por 84 millones de euros. Recuerda que «pedimos a Recursos Humanos el informe que garantice el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad». Y, en paralelo, «en qué condiciones y qué proceso selectivo pasan los contratados por Gesplan.

El Cabildo no se pronunció ayer.

Representa a 500 trabajadores

El Comité de Empresa del Personal Laboral representa a unos 500 trabajadores de los 1.900 que forman la plantilla directa –7.500 con organismos y entidades dependientes– del Cabildo de Tenerife. Francisco Millán (UGT) es el presidente de un comité con 17 representantes que se reparten UGT (5), Sepca (5), CCOO (4), CGT (2) y la Unión por los Laborales (1). El próximo mes de abril, todavía sin fecha, será renovado con nuevas elecciones sindicales.