El rincón perfecto para los amantes del dulce está en Tenerife: son una parada obligatoria en la isla

Los dulces son un alimento imprescindible para muchas personas y en la isla de Tenerife hay un establecimiento ideal para los amantes de la repostería artesanal. Se trata de Pastelería Ducí, ubicada en el Paseo Marítimo de Candelaria, que acaban de compartir un vídeo en sus redes sociales desvelando cuáles son los dulces que más triunfan entre sus clientes.

Si visitas la isla de Tenerife y solo puedes elegir unos pocos dulces, estos son los cuatro dulces más vendidos del obrador.

Los dulces más venidos de Ducí

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la Pastelería Ducí ha presentado sus cuatro dulces "más amados" por sus clientes. Tiramisú, disponible en varias versiones, pero las más demandas son el clásico o las más innovadoras como el de pistacho o Kinder. Otro de los grandes protagonistas es el cannolo siciliano, que se puede encontrar relleno de ricota "es el tradicional", crema de chocolate, crema pastelera o la versión de chocolate Dubai.

Los dulces continúa y la cola de langosta, disponible en tamaño pequeño o grande, hecha de todos los sabores, y las tartaletas artesanales, también en distintos formatos y perfectas para quienes buscan un dulce equilibrado.

Un rincón siciliano en Tenerife

Pero Pastelería Ducí, no solo es conocido por esos dulces. El local ofrece una amplia variedad de pasteles, tartas artesanales y helados, todo elaborados con productos de calidad siguiendo las recetas de la repostería siciliana. El establecimiento se ha convertido en una parada obligatoria tanto para los vecinos como para quienes vistan la isla de Tenerife.

"No puedes irte de Tenerife sin probar los dulces de Ducí", afirma en el vídeo.

Horario y ubicación

Pastelería Ducí se encuentra en la Avenida Marítima, 33, en Candelaria (Tenerife). Cuenta con 4,3 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado sus elaboraciones.

Abre de miércoles a domingo en horario de 9:00 a 22:30 horas, sin interrupciones. Los lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.