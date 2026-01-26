Un estudio pionero analiza cómo los ayuntamientos de Tenerife fomentan la economía social

Tenerife será la isla piloto de un proyecto que analizará las políticas municipales de fomento de la economía social. Es un proyecto pionero en Canarias y ha sido puesto en marcha a través de la Cátedra Cajasiete de Economía Social y Cooperativa (CESCO) de la Universidad de La Laguna. El proyecto pretende diagnosticar las acciones desarrolladas por los ayuntamientos, identificar buenas prácticas y detectar oportunidades de mejora en la implementación de este tipo de políticas públicas a escala local.

El estudio, que tendrá una duración de doce meses, se inicia en Tenerife con una muestra de diez municipios pequeños (menos de 10.000 habitantes) y medianos (de 10.000 a 49.999) entre los que se encuentran Vilaflor, La Matanza de Acentejo, Tegueste, Santiago del Teide, Güímar o Puerto de la Cruz. Se analizará en especial la labor de las concejalías y agentes con competencias en empleo y desarrollo económico, al ser las figuras clave para impulsar políticas adaptadas a las necesidades locales.

El proyecto será desarrollado por los economistas de la ULL Cándido Román Cervantes, que es también el coordinador de la Cátedra que promueve el proyecto, y Olga González Morales, con la colaboración adicional de Lilia Alonso, Evelio Pérez, Rubén Fuentes y Federico Ghijs, todos ellos docentes o personal investigador vinculado a CESCO.

Emprendimiento colectivo

El objetivo es que los ayuntamientos incorporen el emprendimiento colectivo como herramienta para generar riqueza, fijar población y evitar la despoblación, especialmente en los municipios rurales. Cándido Román pone como ejemplo el caso de Vilaflor, donde el envejecimiento poblacional amenaza la continuidad del municipio. "La idea que tenemos es que la gente joven pueda quedarse en su pueblo, aunque trabaje en otros lugares más alejados", apunta.

La investigación, además, busca que las corporaciones locales diseñen estrategias propias y estables en materia de economía social. "Nosotros vamos a ofrecer pautas claras para que los ayuntamientos incorporen estas políticas públicas de forma estructurada", explica. El coordinador reconoce que una de las principales debilidades detectadas hasta ahora es la ausencia de líneas presupuestarias municipales específicas. Sin embargo, la fortaleza reside en la "cercanía de los ayuntamientos, que conocen mejor que nadie la realidad social y laboral de su municipio".

Según explica Román, para la elaboración del trabajo de campo se ha contratado a una empresa externa como es la cooperativa La Afortunada. Rubén Fuentes y Federico Ghijs son los encargados de realizar entrevistas a alcaldes, concejales y personal técnico de desarrollo local. La selección de municipios con menos de 10.000 se tomó porque son lugares que representan problemas de desempleo o de inclusión social. "Las empresas de economía social y solidaria pueden desempeñar un papel fundamental en la cohesión social y en la generación de empleo de calidad", señala.

Herramienta clave

Aunque el estudio comienza en Tenerife, la intención es extenderlo al resto del Archipiélago. "Tenerife es nuestro laboratorio. Si los resultados son prácticos, lo llevaremos a Gran Canaria y al resto de Islas", afirma. El proyecto está financiado por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo, y aspira a convertirse en una herramienta clave para fortalecer la economía social desde el ámbito municipal en Canarias.

Además, para la realización del trabajo se han basado en la experiencia de Belén Catalá Estada, economista experta en economía social y cooperativismo, que realizó la misma investigación en 2021, pero referida a la Comunidad Valenciana.