La biblioteca del Puerto de la Cruz abrirá sus puertas en febrero

La biblioteca municipal Tomás de Iriarte del Puerto de la Cruz abrirá sus puertas el próximo mes de febrero. "Nos queda empastar las placas del techo, pintar y limpiar. Creemos que antes de dos semanas estará terminada", augura la concejala de Cultura del Ayuntamiento, Desiré Díaz Torres (PP). Para la edil, se cumplieron las previsiones de comienzo de la obra después de que "la licitación quedara desierta en diciembre. Lo más difícil ha sido el trámite administrativo inicial para comenzar la rehabilitación", reconoce.

Seis meses de cierre

Las actuaciones comenzaron hace 15 días, tras seis meses de cierre por una grave inundación que provocó la rotura de una tubería. La mayor intervención se centra en la sustitución de los techos, que en algunos casos quedaron muy afectados. El ascensor está reparado y también las herramientas necesarias para restablecer la conexión a internet.

A la espera del perito

El coste de la reparación "aún la desconocemos. Tenemos que esperar a la última visita del perito del seguro del edificio", afirma Díaz Torres. "Están tirando placa a placa -refiriéndose al techo- y comprobando cuáles hay que restituir completamente o parchear", desarrolla. De igual manera, alude a las mesas: "Pensábamos que estaban todas estropeadas, pero no".

Más de 300 libros dañados

La inundación dañó más de 300 libros que aún están apilados en la instalación llenos de humedad. Según la edil, "se repondrán los ejemplares. Estamos trabajando en un presupuesto de urgencia para volver a poner en su sitio los títulos que se mojaron".

El Club de Fábula celebra la reapertura

La comunidad de la biblioteca del Puerto de la Cruz está de celebración. Después de seis meses sin pisar su hogar "dentro de poco podremos usar la planta baja", dice esperanzado el coordinador del Club de Fábula, Juan Pedro Marrero. La instalación cultural es el centro neurálgico de la actividad literaria para cientos de vecinos y personas del Puerto de la Cruz.