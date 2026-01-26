La Aemet registra temperaturas bajo cero en las cumbres de Tenerife
La estación de La Orotava marca la temperatura más baja de esta mañana de lunes, con -0,9 grados
Las bajas temperaturas han sido las protagonistas de esta mañana de lunes en Tenerife. Según los datos recopilados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas mínimas se han concentrado en cumbres y medianías de Tenerife, La Palma y El Hierro, donde se han registrado valores cercanos e incluso inferiores a los ceros grados.
Heladas en las cumbres de Tenerife
La temperatura más baja se ha registrado en la estación de La Orotava, en Las Cañadas del Teide, donde el termómetro descendió a primera hora de este lunes hasta los -0,9 grados centígrados. Las heladas no sólo se han producido en las zonas más elevadas de Tenerife, pues la Aemet también ha anotado mínimas destacadas en otros puntos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Según estos registros, los termómetros no han alcanzado los 5 grados en las siguientes estaciones:
- San Andrés, en Valverde (El Hierro): 2 grados a las 06:30 horas.
- El Paso, en La Palma: 2,2 grados a las 5:20 horas.
- El Pinar-Depósito: 4 grados a las 06:20 horas.
- Izaña: 4,3 grados a las 06:00 grados.
Previsión de la Aemet para este lunes
Según la Aemet, la previsión para este lunes apunta al predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del archipiélago. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, sin variaciones significativas respecto a jornadas anteriores.
En cuanto al viento, AEMET prevé que sea flojo y de dirección variable, aunque girará a componente oeste y tenderá a intensificarse al final del día, especialmente en zonas altas y expuestas.
