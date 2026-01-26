La Aemet prevé temperaturas en ascenso y viento flojo este martes en Tenerife
La Agencia Estatal de Meteorología pronostica intervalos de nubes bajas y mar en calma en la mayoría de las islas para la jornada del 27 de enero
Los intervalos de nubes bajas a primeras horas, las temperaturas sin cambios y el viento flojo predominarán este martes en Canarias, según la Aemet.
En el mar habrá oeste 2 a 4, localmente 4 o 5 al norte y sur, y variable 1 a 3 en costa este. Rizada o marejadilla aumentando localmente a marejada al norte. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, disminuyendo temporalmente a en torno a 2 metros por la noche, informa Efe.
Predicción del tiempo por islas para este martes en Canarias
TENERIFE
Cielos poco nubosos en general, con intervalos en el este y norte durante la madrugada y primeras horas del día, y en el oeste por la tarde. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso, más acusado en zonas altas y vertiente oeste. Máximas en ligero ascenso, salvo en altas cumbres centrales donde se esperan pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas, dominando la componente oeste durante la segunda mitad del día. En cumbres, moderado del oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 13 23
LA GOMERA
Cielos poco nubosos en general, con algunos intervalos ocasionales en el oeste durante las horas nocturnas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas, dominando la componente oeste durante la segunda mitad del día. En cumbres, moderado del oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Gomera 16 22
Gomera 16 22
LA PALMA
Cielos poco nubosos, salvo en el oeste donde se esperan intervalos. Temperaturas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas, dominando la componente oeste durante la segunda mitad del día, con intensidades moderadas en extremos norte y sur. En cumbres, moderado de componente oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de La Palma 16 20
EL HIERRO
Cielos poco nubosos, con intervalos en el oeste durante las horas nocturnas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas, dominando la componente oeste durante la segunda mitad del día, con intensidades moderadas en extremos nordeste y suroeste. En cumbres, moderado del oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 9 14
LANZAROTE
Intervalos de nubosidad baja a primeras horas del día con presencia de intervalos de nubosidad alta a partir de la mañana. A últimas horas se esperan intervalos de nubes bajas en el norte y poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de componente oeste que aumenta a moderado a partir de la mañana.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 13 22
FUERTEVENTURA
Intervalos de nubosidad baja a primeras horas del día con presencia de intervalos de nubosidad alta a partir de la mañana. A últimas horas del día se esperan cielos poco nubosos en general. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero ascenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de componente oeste, llegando a moderado en horas de la tarde.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 13 22
GRAN CANARIA
Cielos poco nubosos en general, con algunos intervalos matinales en costas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con brisas en costas. En cumbres, entre flojo y moderado de componente oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 14 22
