La Aemet activa avisos amarillos por fenómenos costeros este miércoles en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes avisos amarillos por fenómenos costeros para este miércoles, 28 de enero, en el norte y área metropolitana de Tenerife. También se han activado los avisos amarillos en La Palma y El Hierro, así como en las costas de Lanzarote, Fuerteventura y en el noroeste de Gran Canaria.

El motivo es la llegada de un episodio de mar combinada del noroeste, con olas que pueden alcanzar entre cuatro y cinco metros de altura, lo que supone una situación de peligro bajo, pero con una probabilidad superior al 70%.

Zonas afectadas por los avisos amarillos

Según la previsión de la Aemet, los avisos por mala mar se extienden a ocho áreas del Archipiélago, sobre todo en las costas del noroeste, donde se espera que las olas alcancen una altura mayor.

Avisos activos desde la medianoche

En La Palma, el aviso por fenómenos costeros comenzará a las 00:00 horas y se prolongará hasta las 23:59 horas tanto en el este como en el oeste de la Isla. En ambas zonas se prevé una mar combinada del noroeste de entre cuatro y cinco metros, que podría generar condiciones adversas en el litoral durante todo el día.

Tenerife y El Hierro, desde la madrugada

El aviso amarillo en El Hierro entrará en vigor a partir de las 03:00 horas y se mantendrá activo hasta el final de la jornada. La Aemet espera oleaje del nordeste con olas que podrían alcanza los cinco metros de altura.

En cuanto a Tenerife, el aviso también dará comienzo a las 03:00 horas en el norte y área metropolitana, donde el estado del mar podría complicarse a lo largo de la jornada.

Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, también en aviso

Los avisos en la provincia oriental comenzarán algo más tarde. En concreto, el aviso amarillo se activará en el norte de Gran Canaria y Lanzarote a partir de las 06:00 horas, mientras que en Fuerteventura entrará en vigor a partir de las 08:00 horas del miércoles. Al igual que en el resto de Islas, la previsión apunta a mar combinada del noroeste de cuatro a cinco metros de altura. En principio, el aviso estará vigente hasta las 23:59 horas.