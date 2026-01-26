Los 80 años del pueblo gitano en Tenerife protagonizan un documental

El pueblo gitano cumple 600 años en España. Un documental del Cabildo rememora esta efemérides con la referencia concreta a Tenerife donde, aunque los indicios pueden remontarse al siglo XVII, las primeras comunidades se asentaron en los años cuarenta del pasado siglo XX. El audiovisual también busca contribuir al empoderamiento de la mujer gitana a través del reconocimiento de su papel fundamental como agente de cambio y de transformación.

La cinta fue presentada hace unos días tiene como objetivo, además de visibilizar la historia de la etnia, concienciar a la sociedad sobre su legado cultural y social. Esta iniciativa, junto a seis expositores enrollabais que se llevarán a diversos centros públicos y otros espacios, se enmarca dentro de una de las acciones propuestas por diferentes asociaciones de la Mesa Insular del Pueblo Gitano, un órgano pionero en Canarias que busca fomentar la inclusión y la participación de este colectivo.

La cinta busca también contribuir al empoderamiento de la mujer gitana a través del reconocimiento de su papel fundamental como agente de cambio dentro de la comunidad, así como contribuyendo a la eliminación de estereotipos y discriminaciones. Este es el sentido de conmemoraciones como el Día Mundial del Pueblo Gitano, el 8 de abril, o el Holocausto nazi de la II Guerra Mundial, el Samudaripen, cada 2 de agosto .

La comunidad en la Isla está formada por unas 450 familias concentradas en zonas como La Cuesta (150), Granadilla-Arona (150) o Añaza (100). En total, más de 3.000 personas. Representados por colectivos como, entre otros, la Federación Socio Cultural E Rroma Va o las asociaciones Socio Cultural Gitana Karipen, Socio Cultural Romí Emprendedoras, Comunidad Gitana de Tenerife, Socio Cultural Senda Flamenca o Socio Cultural Crecer 7. Ahí se encuentran los gitanos, con costumbres únicas, pero exactamente iguales que el resto de tinerfeños.

Según datos del Museu Virtual del Pueblo Gitano de Catalunya sus antepasados llegaron al Archipiélago hace varias centurias. Una prueba de ello son los documentos del Santo Oficio donde los inquisidores, en 1629 y en el Tribunal de Canarias, procesaron a una tal María de Gracia, esposa de Pedro Morales, calderero, acusada de «prácticas supersticiosas» y sentenciada a «escuchar una misa». En 1666, Gaspar Ortiz, gitano, fue procesado por «mentiras y sortilegios». En casi tres siglos de tribunales de la Inquisición sólo hay constancia de estos dos casos.

Las familias actuales llevan como apellido Heredia, Carmona, Montoya, Santiago, Vargas, Fernández, Soto, Cortés, Vicente … Algunos de sus abuelos llegaron a la isla desde Málaga y Melilla en los años cuarenta del siglo pasado para cumplir el servicio militar. Creyeron que era un buen lugar para vivir y trajeron a toda su familia.

Su establecimiento en las Islas Canarias , en comparación con el resto de comunidades autónomas españolas, es el más reciente. Fundamentalmente, trabajar en la venta del lote (distribución del género casa para casa y a pie). Casi todos los gitanos y gitanas establecidos en las diferentes islas proceden de estirpes más o menos emparentadas entre sí.

Del lote a la venta ambulante

En los años ochenta y hasta finales de los noventa, la actividad comercial pasó de la ‘venta del lote’ a la venta ambulante casi de manera exclusiva. A finales de la década de los noventa llegó la etapa de cambios más profunda en relación al auge de los servicios y el turismo que atrajo a más familias migrantes, incluso desde lugares tan lejanos como la ciudad de Rosario, en Argentina.

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, destaca que «con este documental buscamos continuar promoviendo la inclusión del Pueblo Gitano en nuestra Isla».

Noticias relacionadas

Por su parte, la presidenta de la Asociación Romí Camela Nakerar, Josefa Santiago, explicó que «esta experiencia permite poner voz a la historia del pueblo gitano en Canarias». Aprovechó para dar las gracias a al Cabildo de Tenerife por el apoyo a este colectivo, que siente «muchas veces que su legado está olvidado por la sociedad en general». n