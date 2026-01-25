La Matanza de Acentejo reúne a unas 3.000 personas en el día grande de San Antonio Abad y consolida una de las mayores ferias ganaderas de Tenerife

El municipio de La Matanza de Acentejo vivió este domingo, 25 de enero, una de las jornadas más multitudinarias de sus fiestas patronales en honor a San Antonio Abad, con la asistencia de alrededor de 3.000 personas en el barrio que lleva el nombre del santo. La celebración superó con creces la afluencia registrada el pasado año y volvió a situar al municipio como uno de los grandes referentes ganaderos del norte de Tenerife.

El recinto ferial acogió una exposición de multitud de cabezas de ganado, entre las que se contabilizaron cabras, reses, caballos y ovejas, configurando una de las muestras más importantes de la isla de bovino, caprino, ovino y equino. La elevada participación de familias y público joven dejó patente no solo la buena salud del sector primario en la zona, sino también un ilusionante relevo generacional vinculado al mundo rural.

Desde primeras horas de la mañana, vecinos y visitantes recorrieron las distintas áreas del recinto, con espacios diferenciados para los equinos y ponis, así como para el ganado menor y mayor junto a la parroquia de San Antonio Abad. La distribución permitió un contacto directo con la actividad ganadera, reforzando su valor cultural y económico dentro del municipio.

Los actos centrales comenzaron a las 13:00 horas con la celebración de la eucaristía, seguida de la tradicional procesión por el entorno de la iglesia y la feria. A su término, el alcalde Ignacio Rodríguez, acompañado por representantes municipales e insulares, hizo entrega de los trofeos y reconocimientos a las personas participantes en la exposición.

La jornada también tuvo un importante impacto en la actividad económica local, con una alta afluencia en guachinches, restaurantes y comercios del barrio, que volvieron a llenarse durante toda la mañana y parte de la tarde.

Las fiestas continuarán el próximo domingo 1 de febrero, con la popular prueba de arrastre de ganado a partir de las 11:00 horas y, posteriormente, una nueva misa, procesión y la tradicional ofrenda de los grupos folclóricos, poniendo el broche final a unas celebraciones que han vuelto a demostrar su enorme arraigo en La Matanza de Acentejo.