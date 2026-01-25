El guachinche secreto que se esconde en una cueva de Tenerife: así es el lugar al que todos quieren ir porque "está alejado de la civilización"

Tenerife presume de uno de los guachinches más sorprendentes que puedas imaginar. A su ubicación espectacular, rodeada de naturaleza, se suma que está construido dentro de una cueva. Los creadores de contenido gastronómico Jonay y Joana, del canal @guachinchesmodernos, han compartido su experiencia comiendo en este lugar "alejado de la civilización", un rincón singular que combina tradición, entorno natural y autenticidad.

Ubicado en el Camino Valle Grande, en María Jiménez (Santa Cruz de Tenerife), este guachinche rústico se ha convertido en una referencia por su cocina casera y su relación calidad-precio. En este lugar podrás comer platos de cuchara humeantes rodeado de naturaleza. Su carta combina cocina canaria de toda la vida, que podrás disfrutar en un entorno singular, rodeado de vegetación, conviertiendo este plan gastronómico en el perfecto para hacer cualquier fin de semana.

Ubicación del guachinche

El espacio es completamente rústico y mantiene la esencia de los guachinches clásicos. El establecimiento abre únicamente de jueves a domingo, y suele llenarse con facilidad, especialmente los fines de semana y en días de lluvia, cuando apetece más que nunca un plato caliente. Por eso, no es de extrañar que los creadores de contenido recomienden acudir temprano y siempre con reserva.

Cocina canaria sin artificios

La propuesta gastronómica de La Cochinera se basa en platos sencillos y contundentes, de los que forman parte de la tradición culinaria de la isla. Entre las elaboraciones que probaron los creadores destacan el escaldón con mojo rojo, uno de los platos estrella del local, acompañado de garbanzos y carnes variadas.

En la mesa no faltaron clásicos como la sopa de cabra, elaborada sin picante pero con la opción de añadir pimienta al gusto, la oreja, la manita y la carne de cochino, además de diferentes cortes a la brasa. También hubo costillas churrascadas, muy valoradas por su sabor, y papas fritas como acompañamiento.

El broche final de la experiencia de Jonay y Joana lo pusieron los postres tradicionales, entre ellos el limón y la clásica tarta de la abuela, una de las más habituales en este tipo de establecimientos. Según relataron Jonay y Joana, la cuenta ascendió a 71 euros para cinco personas. Lo más importante que deben tener en cuenta los interesados en ir es que el guachinche no dispone de datáfono, por lo que es imprescindible llevar efectivo.

Más allá de la comida, uno de los grandes atractivos del Guachinche La Cochinera es su ubicación. Comer dentro de una cueva, en un entorno natural y alejado del ruido urbano, convierte la visita en una experiencia diferente, muy valorada tanto por residentes como por visitantes.