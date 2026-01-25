Un cultivo de setas de Granadilla triunfa en los Premios Agrojoven

Un cultivo de setas ubicado en el sur de Tenerife triunfa en los Premios Agrojoven 2025, unos galardones impulsados por la Consejería de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, que dirige Valentín González, con el objetivo de reconocer la labor de los jóvenes con proyectos empresariales vinculados al medio rural, además de impulsar el relevo generacional en el ámbito agropecuario.

En el apartado de Iniciativa Empresarial, el primer premio fue para Setas La Bruja, cultivadas en una antigua extracción de jable en Granadlla de Abona, cuya promotora es Florencia Fernandes Nicoletti.

El segundo premio se lo llevó la Quesería Ayojo de Joel y Ayoze González Hernández de Benijos (La Orotava). Se trata de dos jóvenes hermanos ganaderos que continúan con la tradición familiar de sus padres en la ganadería caprina y que han decido emprender su propio negocio conjunto.

La tercera posición la ocupó la Finca Ecológica La Guirrera, del promotor Rafael Tarife Delgado. El proyecto consiste en la producción, acondicionamiento, transporte y venta directa de hortalizas ecológicas bajo invernadero en el sur de Tenerife.

Respecto a la Idea Empresarial, las cuatro premiadas corresponden a La zafra, recuperación y valorización del cultivo de caña de azúcar de Alba Rosa Díaz; la explotación hortofrutícola ecológica y venta directa de Fabián Cabrera Fuentes; Zowaste Canarias, por la transformación de residuos agrícolas mediante cría de supergusanos para producción de fertilizantes ecológicos y proteínas animales, que impulsa María González Ben Mohamed, y, por último, Agrored Canarias, una plataforma digital diseñada para facilitar la venta directa de productos agrícolas por Ricardo Perera Ascanio.

El premio a la iniciativa empresarial tuvo la siguiente dotación: un primer premio de 5.000 euros, un segundo de 4.000 y un tercero que asciende a 3.000. Por otra parte, a la idea empresarial la distinguen con cuatro incentivos de 600 euros a cada una de las ideas ganadoras.

Criterios de la puntuación

Entre los criterios de valoración de los proyectos destaca la incorporación de elementos de innovación y mejoras tecnológicas, la contribución a la diversificación de la actividad económica y el grado de vinculación con el sector primario, entre otros.

El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, resalta que «esta iniciativa es un reconocimiento a los jóvenes que impulsan proyectos empresariales vinculados al medio rural, con la voluntad de que los premios sirvan para promover el relevo generacional y valorar el sector primario como alternativa profesional». n