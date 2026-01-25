Ni circulando ni parado: esta es la multa que pone la DGT a muchos conductores tinerfeños

Las distracciones al volante son una de las principales causas de siniestros en España. La Guardia Civil de Tráfico tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes en las carreteras.

"Conducir excediendo los límites de velocidad, tras el consumo de alcohol o sin cinturón de seguridad son infracciones por las que pueden multarte", advierte desde la DGT. Sin embargo, el uso del teléfono móvil es otra de las sanciones más comunes entre los conductores.

¿Te pueden multar por usar el móvil en un atasco?

Manipular el móvil está prohibido cuando el vehículo se encuentra en circulación, incluso cuando el coche está detenido en un semáforo o atasco. "En una retención en la que están los vehículos detenidos, únicamente está permitido usar el teléfono móvil con un dispositivo de manos libres y sin usar auriculares", aseguran.

El artículo 18 del Reglamento General de Circulación recoge que "se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares".

Sanciones

Las sanciones varían en función de cómo se utilice en teléfono durante la conducción:

Móvil en la mano: 200 euros y 6 puntos del carné.

200 euros y 6 puntos del carné. Manipular el móvil en un soporte: 200 euros y 3 puntos.

200 euros y 3 puntos. Uso con auriculares: 200 euros y 3 puntos.

200 euros y 3 puntos. Dificultar la visibilidad del conductor: 80 euros sin pérdida de puntos de la licencia de conducir.

¿Se puede utilizar el móvil en un soporte?

Los soportes para el teléfono móvil son uno de los principales problema para la visión de los conductores, colocar el móvil en el centro del parabrisas está prohibido porque puede tapar visión de la calzada. La DGT no prohíbe utilizar el soporte, pero los conductores deben colocarlos en zonas bajas o laterales del salpicadero o en las rejillas de ventilación para que no impida la visión total de la carretera.

Desde la DGT recuerdan que el problema no está en el soporte, sino en el uso del teléfono durante la conducción. Manipular el móvil está prohibido cuando el vehículo se encuentra en circulación, incluso cuando el coche está detenido en un semáforo o atasco.

Recomendaciones de la DGT para evitar sanciones

Tráfico lanza una serie de recomendaciones para que los conductores eviten sanciones por manipular el teléfono móvil: