Aviso de la Policía Nacional a los tinerfeños: utilizar estas contraseñas pone en riesgo tus cuentas

Crear una contraseña segura es fundamental para proteger la privacidad. Sin embargo, muchos usuarios comenten riesgos que ayudan a los ciberdelincuentes a obtener información personal y bancaria sin saberlo.

Tener una contraseña que no esté relacionada con fechas personales es la clave, ya que los ciberdelincuentes conocer a sus víctimas y es por ello que relacionarlas con datos personales puede facilitar su robo. Sin embargo, guardarlas en el ordenador puede ser más peligrosos de lo que parece.

Consejos para crear una contraseña

Utilizar contraseñas largas : una contraseña segura debe contener al menos 12 caracteres y combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Cuanto más variada sea la combinación, más difícil será para los delincuentes.

: una contraseña segura debe contener al menos 12 caracteres y combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Cuanto más variada sea la combinación, más difícil será para los delincuentes. Evitar datos personales : uno de los errores más comunes es utilizar datos personales, ya que estos suelen estar disponibles en redes sociales o documentos.

: uno de los errores más comunes es utilizar datos personales, ya que estos suelen estar disponibles en redes sociales o documentos. Autentificación : activar la autenticación ayuda a añadir más seguridad, este sistema solicita un código adicional para acceder a la cuenta. De esta manera, aunque el ciberdelincuente descifre la contraseña no podrá obtener el código.

: activar la autenticación ayuda a añadir más seguridad, este sistema solicita un código adicional para acceder a la cuenta. De esta manera, aunque el ciberdelincuente descifre la contraseña no podrá obtener el código. No repetir contraseñas: utilizar la misma contraseña para diferentes cuentas es una práctica habitual, pero supone un riesgo porque cunado una contraseña es descubierta estas en peligro el resto de plataformas que incluyan la misma contraseña.

¿Cada cuanto tiempo es recomendable cambiar las contraseñas?

Los expertos en ciberseguridad recomienda cambiar la contraseña cada tres meses, ya que renovarlas periódicamente reduce el riesgo de estafa y proporciona tranquilidad. Además, es fundamental no utilizar la misma contraseña.

Las autoridades recuerdan a los ciudadanos que en caso de encontrarse con cualquier tipo de estafa pueden solucionarlo llamando a 091.