La Aemet prevé un lunes despejado en Tenerife con subida de temperaturas y mar de fondo en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes una jornada marcada por el predominio de los cielos poco nubosos o despejados en Tenerife, con temperaturas estables en zonas costeras y un ligero a moderado ascenso en las cumbres, donde incluso no se descartan heladas débiles de madrugada en el entorno del Teide.

El viento soplará en general flojo y variable, con predominio del régimen de brisas en las costas, mientras que en las zonas altas de Tenerife se espera viento moderado del noroeste, girando a oeste a últimas horas del día.

Tenerife: sol, estabilidad y frío puntual en las cumbres

En la isla se mantendrá el ambiente estable durante la mayor parte del día, con algunos intervalos nubosos en el sur a primeras horas y en el nordeste y este por la tarde.

Las temperaturas oscilarán en Santa Cruz de Tenerife entre los 13 y los 22 grados, con ascensos más notorios en zonas altas.

Mar de fondo y oleaje todavía significativo en Canarias

Aunque el tiempo será tranquilo en tierra, la Aemet advierte de que el mar seguirá alterado durante la mañana en Canarias, con olas del noroeste de hasta cinco metros, que irán disminuyendo progresivamente hasta situarse entre los dos y tres metros a lo largo del día.

El viento en el litoral será en general flojo, con momentos de marejadilla y marejada.

