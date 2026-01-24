Salvar La Tejita define como "estocada" al proyecto hotelero la obligación de reponer el terreno dentro del dominio público

La plataforma ecologista Salvar La Tejita definió como "estocada" al proyecto del hotel La Tejita la obligación de reponer el terreno dentro del dominio público marítimo terrestre. Hablaron de un "éxito parcial. Estaremos atentos para ver si se restaura realmente el campo de dunas, que es lo que exigimos", dijo el portavoz y presidente, Rubén Pérez Flores, refiriéndose a la superficie en la que trabajaba una pala. "Celebramos que dos años después la promotora acceda a reparar el daño causado", añadió.

Ni una cama más, ni una cama menos

Según los ecologistas, con ello la empresa "está reconociendo y acatando que no van a poder terminar 196 camas hoteleras". Pérez Flores recordó que la licencia fue considerada "para un proyecto en su integridad. No se puede hacer ni una cama más, ni una cama menos y en este momento no van a poder hacer el hotel tal y como lo tenían previsto", porque parte de la construcción ocupa dominio público.

Estado anterior

En cuanto a la restauración de esa zona, la plataforma Salvar La Tejita quiere que "el terreno vuelva a su estado anterior, que es lo que dice la orden de paralización de hace dos años. Lo que había ahí anteriormente era un campo de dunas. Entonces, vamos a ver qué es lo que hacen: si dejan un terraplén de malas maneras como está hecho aquí o si realmente retiran el vallado para que la arena pueda fluir y se adaptan las obras para ayudar a que la arena cubra la duna", explicó.

Cuestión de prioridad

Para Salvar La Tejita, "la prioridad aquí tiene que ser conservacionista. Es un campo de dunas que está cumpliendo su función, que es transportar arena de una playa a otra. No se puede poner ningún tipo de obstáculo que esté impidiendo el paso de la arena", desarrolló el presidente de la asociación ambiental.

La Audiencia Nacional

No obstante, la Audiencia Nacional dictaminó el pasado junio de 2025 que la administración debe otorgar de oficio a la constructora del hotel La Tejita la concesión del espacio de dominio público marítimo-terrestre que pudiera verse afectado por este complejo, según el artículo 13 bis de la Ley de Costas.

Multas

El colectivo aludió este viernes 23 de enero a las multas impuestas a los simpatizantes de la plataforma por la manifestación no autorizada -aunque según ellos hubo una notificación de urgencia- el pasado 15 de marzo de 2024 en la parcela que se está reponiendo actualmente.

La plataforma reiteró que su principal objetivo es que no haya ninguna cama en el espacio desde 2015. "Nosotros reconocemos que la licencia, tal y como fue concedida, no se puede ejecutar. Así la tenemos en los juzgados en un contencioso administrativo y queremos anular la totalidad del proyecto", reivindicó el portavoz.