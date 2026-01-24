Comer pizza a cualquier hora es posible en Tenerife: la pizzería que abre 24/7 y utiliza productos italianos

Encontrar un sitio donde comer en cualquier momento del día no es fácil, las opciones siempre son las máquinas expendedoras. Sin embargo, en La Laguna hay una pizzería que ha revolucionado los formatos rápidos de comida. Abre las 24 horas del día, los siete días de la semana y ofrece pizza italiana recién hecha en apenas unos minutos.

El creador de contenido @elsiciliano_tenerife ha compartido un video en sus redes sociales mostrando el establecimiento y enseñando cómo elaboran los productos.

Pizza italiana los 365 días del año

Lo que puede parecer unas simples pizzas congeladas o de baja calidad. En cambio, se trata de una elaboración diaria con productos italianos y con una tecnología que permite servir una pizza caliente en tres minutos, manteniendo el sabor y la textura como si estuviese recién horneada.

Pizza Wow apuesta por un concepto innovador en Canarias, ofrecer pizza italiana artesanal disponible las 24 horas durante los 365 días del año. Las bases "las preparo todos los días con 48 horas de fermentación", explica. Además, utilizan productos 100% italianos.

Para diferenciarse de los formatos rápidos y ofrecer una experiencia gastronómica satisfactoria, "se preparan las pizzas y se precocina un 80%, se almacena y los clientes por la otra parte de la pantalla van seleccionando su pizza. La máquina pasa por dentro dejando la pizza artesanal en un horno que la calienta en menos de tres minutos y te aseguro que salen como recién hechas", afirma el creador de contenido.

"El tamaño es de una pizza normal de 30 centímetros aproximadamente. Las preparan tanto dulces como saldas y con productos italianos auténticos, desde los embutidos al tomate", asegura.

Una opción perfecta para cualquier momento del día

Este formato resulta especialmente atractivo para estudiantes, trabajadores con horarios complejos o para esos momentos en los que el hambre aparece cuando menos te lo esperas. Además, el local suela lanza ofertas entre las 14:00 y las 19:00 horas, algo que lo convierte en una opción económica para el día a día.

También cuenta con opciones vegetarianas y veganas, ampliando su oferta a todos los públicos.

El sistema permite pagos tanto en efectivo como en tarjeta. El espacio se completa con una máquina expendedora de bebidas para ofrecer una experiencia totalmente autónoma y completa.

Dónde se encuentra

Pizza Wow se ubica en la Calle Doctor Antonio González, 13, en San Cristóbal de La Laguna. Cuenta con 4,6 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han probado la calidad de sus productos.

Un concepto único en Tenerife en el que es posible disfrutar de una pizza recién hecha con productos 100% italianos en cualquier momento del día