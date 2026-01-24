Francisco Linares (CC), sobre el turismo: “Si tenemos que acotar el crecimiento para proteger la identidad, lo vamos a hacer”

El secretario general de Coalición Canaria (CC) en Tenerife, Francisco Linares, aseguró este sábado que esta formación política antepondrá la «identidad» del Archipiélago al turismo. Así se expresó durante la convención insular Una isla que piensa en su gente y se prepara para lo que viene, un encuentro con el que los nacionalistas calentaron motores para las elecciones locales que se celebrarán el próximo año y en el que abordaron asuntos como la vivienda, el reto demográfico, la movilidad y las políticas sociales.

«El turismo empieza a colaborar desde esta semana en el mantenimiento de las infraestructuras y de los paisajes de Tenerife», dijo Linares en referencia al inicio del cobro de la ecotasa en el Teide. «¿Vamos a parar ahí? No. Vamos a continuar buscando procesos de colaboración entre turismo, identidad y sostenibilidad», continuó en declaraciones a los medios. Y remachó el también alcalde de La Orotava: «Si tenemos que acotar el crecimiento para proteger la identidad, lo vamos a hacer».

Reflexión

El acto, que tuvo lugar en el Espacio Mutua Tinerfeña, en La Laguna, supone el arranque de «los procesos de escucha y reflexión con la sociedad denominados Tenerife te necesita», con los que la organización afirma que busca «construir una Tenerife que cuide mejor, viva mejor y prepare mejor su futuro».

El secretario general del partido en Canarias y presidente regional, Fernando Clavijo, subrayó que el objetivo de los nacionalistas es «crear condiciones sostenibles que permitan fijar población, ofrecer oportunidades reales a la juventud y evitar que la especulación marque el precio de la vivienda, dificultando a las familias canarias acceder a un hogar».

Agenda

En opinión de Clavijo, la incorporación de estas demandas a la agenda estatal y europea supone «un avance decisivo hacia un nuevo modelo de desarrollo más equilibrado, justo y cohesionado, en el que la singularidad de Canarias se traduzca en políticas concretas que mejoren la calidad de vida de su gente».

A la vista del acto de ayer, el mensaje de la identidad en contraposición al crecimiento desbocado parece que va a presidir el discurso de CC. A ese respecto, la secretaria de Organización del partido en Tenerife, Rosa Dávila, apostó por «gobernar con valentía para proteger el territorio y garantizar el futuro de la Isla».

«Nacionalismo moderado»

Dávila expresó que en la Convención se trataron «los grandes retos y desafíos de nuestra tierra desde el nacionalismo moderado». Y añadió: «Frente a las franquicias que pretenden romper la sociedad, nosotros apostamos por un modo canario de plantear esos desafíos».

«Quiero hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad tinerfeña y canaria para que no se deje atracar por el PSOE; es una vergüenza este planteamiento que hurta casi 500 millones de euros para los elementos esenciales para tener calidad de vida», manifestó la presidenta insular.

Representación nacional

Por su parte, la diputada nacionalista en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, defendió la necesidad de que crezca la representación de Coalición Canaria en la Cámara Baja. Así, en su intervención destacó los beneficios que supondría para el Archipiélago contar con un grupo propio en el Congreso, y sostuvo que participar en la toma de decisiones «con la misma fuerza y derecho que lo hacen ya otros territorios cambiaría el futuro de las Islas».