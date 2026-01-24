Domingo frío en las alturas de Tenerife: la Aemet no descarta heladas
La previsión meteorológica apunta a un tiempo estable en el archipiélago, aunque el mar seguirá muy alterado y no se descartan heladas débiles en zonas altas de Tenerife
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo en Tenerife una jornada marcada por el predominio de cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes durante las primeras horas del día, especialmente en el norte de la isla. Las temperaturas registrarán pocos cambios, aunque las mínimas podrían descender ligeramente, y no se descartan heladas débiles en las cumbres centrales, incluido el entorno del Teide.
En cuanto al viento, soplará flojo del nordeste, con presencia de brisas en las zonas costeras, mientras que en cumbres centrales se espera viento moderado del noroeste, lo que reforzará la sensación de frío en las zonas altas.
Mar muy alterada en Canarias
La situación marítima será uno de los aspectos más destacados de la jornada. La Aemet prevé viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, con picos locales de fuerza 6, amainando de madrugada. El mar de fondo del norte y noroeste alcanzará entre 4 y 5 metros, manteniendo condiciones de marejada a fuerte marejada, especialmente en las costas más expuestas.
Previsión en el resto de Canarias
En el conjunto del archipiélago, el domingo estará marcado por intervalos nubosos durante la mañana, tendiendo a cielos poco nubosos o despejados a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán estables, con ligeros descensos de las mínimas en algunas islas.
En Gran Canaria, los cielos tenderán a despejarse durante la mañana, con ligeros ascensos térmicos en medianías y zonas altas del norte. Lanzarote y Fuerteventura registrarán intervalos nubosos matinales y viento flojo a moderado del norte. En La Palma, La Gomera y El Hierro, predominará el tiempo estable, con brisas y ligeros cambios térmicos.
La Aemet recomienda precaución en la costa debido al fuerte oleaje, especialmente en el norte y oeste de las islas, y en zonas de montaña por el descenso de temperaturas.
