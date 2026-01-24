Los colegios Nazaret de Tenerife transforman su educación

El mundo actual exige que los jóvenes no solo acumulen datos, sino que sepan qué hacer con ellos. Bajo esta premisa, los colegios Nazaret de Santo Domingo (Güímar) y Nazaret Los Realejos han unido sus fuerzas para ofrecer un modelo de enseñanza que responde a los retos de hoy. Esta alianza entre el sur y el norte de Tenerife permite que ambos centros compartan herramientas de vanguardia, asegurando que cualquier familia, viva donde viva, reciba una educación de alta calidad que prepara a sus hijos para la vida real, sin olvidar nunca los valores cristianos que los definen.

Un nuevo modo de aprender: El modelo FLOW

La primera gran diferencia que notan las familias al entrar en los colegios de Nazaret Los Realejos y Nazaret Santo Domingo es el diseño de sus aulas de Infantil y Primaria. Gracias a la metodología FLOW, se han eliminado las barreras que obligaban a los niños a estar sentados y quietos durante horas. Ahora, los espacios son abiertos y los alumnos se mueven según la actividad que estén realizando. Este movimiento no es desorden, sino una forma de fomentar su curiosidad y autonomía desde los tres años.

Un pilar fundamental de este sistema es lo que llamamos "Team Teaching o docencia compartida". En los centros de Güímar y Los Realejos, es habitual ver a dos o más profesores trabajando juntos en la misma clase. Esto permite que el apoyo sea mucho más personal: mientras un docente explica una tarea a un grupo, otro puede estar resolviendo dudas específicas o ayudando a quien más lo necesita. De esta forma, ningún niño se siente perdido y cada uno puede avanzar a su propio ritmo con el cariño y la atención que merece.

Los colegios Nazaret de Tenerife unen fuerzas para ofrecer un modelo de enseñanza que responde a los retos de hoy. / COLEGIO NAZARET SANTO DOMINGO DE GUIMAR

La Mañana Autónoma: Aprender a decidir

A medida que los alumnos crecen, en Nazaret se les da la oportunidad de ser los dueños de su jornada escolar a través de la "Mañana Autónoma". Al comenzar el día, cada estudiante dedica un tiempo a pensar en sus propios objetivos: qué tareas tiene pendientes, cuáles le cuestan más y cómo va a organizar su tiempo para terminarlas. Es un entrenamiento para la vida adulta, donde saber planificarse es tan importante como saber matemáticas.

Mateo, un alumno que cursa 6º de Primaria, explica cómo vive este proceso: “Antes esperaba a que el profesor me dijera qué debía hacer. Ahora, en mi cole, yo mismo me marco mis metas al llegar. Si sé que un proyecto me va a llevar más tiempo, decido

empezar por ahí. Puedo incluso saber cómo voy en los autochecking. Mi profesor me ayuda si ve que me he puesto demasiadas cosas, pero saber que yo soy el responsable de mi trabajo me hace sentir mucho más seguro y capaz de afrontar cualquier reto”.

El llamado "Sello Nazaret" impregna cada hora del día. / COLEGIO NAZARET SANTO DOMINGO DE GUIMAR

Formar personas, no solo estudiantes

Para los colegios de Nazaret Los Realejos y Nazaret Santo Domingo, la educación no termina en los libros. El llamado "Sello Nazaret" impregna cada hora del día, empezando por la Acogida. Son esos quince minutos matinales donde el profesor y el alumno se encuentran de persona a persona. Se habla de cómo se sienten, de los valores que nos hacen mejores y de lo que ocurre en el mundo. Es el momento de cuidar el interior, algo esencial para que los niños crezcan con una autoestima fuerte y una brújula moral clara.

Esta unión con el entorno es muy estrecha. Ambos colegios educan bajo la convicción de que no podemos aspirar a mejorar el mundo si no empezamos por cuidar y servir a nuestro propio municipio y a nuestros vecinos. Formamos alumnos que son conscientes de su entorno y que quieren participar activamente en él.

Inclusión: Todos aprenden juntos

Uno de los mayores orgullos de Nazaret Los Realejos y Nazaret Santo Domingo es su modelo de inclusión. En lugar de sacar a los alumnos que necesitan apoyo fuera de la clase, los especialistas entran en el aula para trabajar junto al tutor. Así, todos los niños aprenden juntos y las adaptaciones se hacen de forma natural para que nadie se sienta diferente. Se trata de una educación que abraza la diversidad y que ve en cada alumno un talento único que hay que descubrir.

Uno de los mayores orgullos de Nazaret Los Realejos y Nazaret Santo Domingo es su modelo de inclusión. / COLEGIO NAZARET SANTO DOMINGO DE GUIMAR

Elena, que termina este año su etapa de Secundaria, resume su experiencia así: “En mi colegio de Güímar nunca me he sentido como un número de expediente. Mis profesores saben quién soy, qué me preocupa y qué sueños tengo. Lo que más valoro de estos años en Nazaret es que me han enseñado a ser una persona competente, pero también compasiva. Me voy preparada para estudiar lo que quiero, pero sobre todo me voy sabiendo que puedo ayudar a los demás. Nazaret ha sido como una segunda familia para mí. Me da pena irme, la verdad”.

Una red sólida al servicio de Tenerife

La colaboración constante entre los centros de Nazaret Santo Domingo y Nazaret Los Realejos garantiza que ambos estén a la última en formación del profesorado y en el uso de la tecnología. Comparten métodos exitosos como EMAT, que ayuda a entender las matemáticas de forma práctica y divertida, o programas de ajedrez, robótica y estimulación temprana. Esta unión hace que la red de colegios Nazaret en Tenerife sea una garantía de futuro para las familias que buscan una educación moderna, exigente en lo académico y profundamente humana.

En este Día de la Educación, ambos colegios renuevan su compromiso con la sociedad tinerfeña. Al unir la fuerza de su historia con las formas de enseñar más actuales, Nazaret Tenerife no solo forma alumnos para que aprueben exámenes, sino para que sean personas felices, responsables y capaces de mejorar el mundo que les rodea. Es, en definitiva, una educación que siembra esperanza en el corazón de nuestra isla