Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeCaso DerbahMurgas Infantiles: 1º faseCaso MediadorHoteles en CarnavalPrograma Carnaval de Tenerife
instagramlinkedin

Bajamar y La Punta, cerrados por el mal estado del mar

Canarias se mantiene en alerta por riesgo de fenómenos costeros adversos con olas de hasta cuatro metros

Oleaje este sábado en Bajamar

Oleaje este sábado en Bajamar

El Día

M. Plasencia

M. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna ha decidido cerrar los accesos a las piscinas de Bajamar ante el mal estado del mar, según informa el propio consistorio en sus redes sociales. Poco después hizo lo propio con el resto de zonas de baño del municipio por lo tampoco está permitido el acceso a La Punta.

A pesar de que por el momento en la costa lagunera no se han registrado daños, la ciudad opta por el cierre preventivo de esta zona para evitar el peligro para la ciudadanía.

Hay que tener en cuenta que Bajamar y especialmente sus piscinas se encuentran en el litoral que más castigado suele estar por el embiste del oleaje, y así está siendo durante las primeras horas de la mañana de este sábado.

Alerta en todas las islas

El Archipiélago se mantiene en alerta por riesgo de oleaje, según decretó desde ayer la Dirección General de Emergencias y Seguridad atendiendo a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, alude que el mal estado del mar tendrá como resultado olas de al menos cuatro metros en el litoral del todas las Islas, salvo en Lanzarote y Fuerteventuar donde se superarán los cinco metros.

Noticias relacionadas y más

El episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y nordeste de las Islas, así como a los canales entre islas, indica el Gobierno de Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Frío, viento y heladas: la Aemet avisa de un episodio invernal en Tenerife
  2. El tranvía de Tenerife sufre un descarrilamiento a la altura de Taco
  3. Adeje suspende la Fiesta de San Sebastián tras decretarse tres días de luto oficial por el accidente ferroviario en Andalucía
  4. Los 'semáforos inteligentes' causan retenciones en los accesos a la TF-5
  5. La ecotasa en el Parque Nacional del Teide entra en vigor desde este lunes
  6. La Aemet anuncia lluvias persistentes en Tenerife con vientos muy fuertes en el Teide
  7. Un jueves pasado por agua: la Aemet avisa de posibles chubascos moderados en Tenerife
  8. El guachinche perfecto para los amantes de la carne a la brasa está en este municipio de Tenerife: más de 25 años y calidad-precio inigualable

Domingo frío en las alturas de Tenerife: la Aemet no descarta heladas

Domingo frío en las alturas de Tenerife: la Aemet no descarta heladas

Francisco Linares (CC), sobre el turismo: “Si tenemos que acotar el crecimiento para proteger la identidad, lo vamos a hacer”

Francisco Linares (CC), sobre el turismo: “Si tenemos que acotar el crecimiento para proteger la identidad, lo vamos a hacer”

Bajamar y La Punta, cerrados por el mal estado del mar

Lomo de Mena en Güímar: el pulso de la serenidad

Lomo de Mena en Güímar: el pulso de la serenidad

Comer pizza a cualquier hora es posible en Tenerife: la pizzería que abre 24/7 y utiliza productos italianos

Comer pizza a cualquier hora es posible en Tenerife: la pizzería que abre 24/7 y utiliza productos italianos

Seguro que has pasado por allí y no te has dado cuenta: así es la autovía de Tenerife que muchos consideran la más bonita del mundo

Salvar La Tejita define como "estocada" al proyecto hotelero la obligación de reponer el terreno dentro del dominio público

Salvar La Tejita define como "estocada" al proyecto hotelero la obligación de reponer el terreno dentro del dominio público

La DGT avisa a los conductores tinerfeños: utilizar esta prenda al volante en invierno puede costar una multa

La DGT avisa a los conductores tinerfeños: utilizar esta prenda al volante en invierno puede costar una multa
Tracking Pixel Contents