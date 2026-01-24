Bajamar y La Punta, cerrados por el mal estado del mar

El Ayuntamiento de La Laguna ha decidido cerrar los accesos a las piscinas de Bajamar ante el mal estado del mar, según informa el propio consistorio en sus redes sociales. Poco después hizo lo propio con el resto de zonas de baño del municipio por lo tampoco está permitido el acceso a La Punta.

A pesar de que por el momento en la costa lagunera no se han registrado daños, la ciudad opta por el cierre preventivo de esta zona para evitar el peligro para la ciudadanía.

Hay que tener en cuenta que Bajamar y especialmente sus piscinas se encuentran en el litoral que más castigado suele estar por el embiste del oleaje, y así está siendo durante las primeras horas de la mañana de este sábado.

Alerta en todas las islas

El Archipiélago se mantiene en alerta por riesgo de oleaje, según decretó desde ayer la Dirección General de Emergencias y Seguridad atendiendo a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, alude que el mal estado del mar tendrá como resultado olas de al menos cuatro metros en el litoral del todas las Islas, salvo en Lanzarote y Fuerteventuar donde se superarán los cinco metros.

El episodio afectará especialmente a las costas abiertas al oeste, norte y nordeste de las Islas, así como a los canales entre islas, indica el Gobierno de Canarias.