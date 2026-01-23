Tenerife: innovación, sostenibilidad y oferta diversa

La apuesta por un modelo de turismo regenerativo y sostenible es el pilar de la estrategia de Tenerife en el mercado nacional, que ha presentado durante Fitur 2026, donde han encabezado la delegación isleña la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani.

Una estrategia que busca posicionar a la isla como referente en prácticas ecológicas y de conservación que prioriza la protección de los recursos naturales y la reducción del impacto ambiental, así como la mejora de la percepción del turismo entre la población local y la gestión adecuada de la congestión en espacios naturales, en coordinación con áreas clave del Cabildo, con empresas del sector y con otras instituciones.

También se impulsa el desarrollo de productos diferenciados como el turismo cultural, gastronómico, de naturaleza, deportivo y de negocios (MICE), lo que permite atraer nuevos nichos de mercado y generar mayor rentabilidad para el destino.

Uno de los objetivos fundamentales pasa por fomentar la llegada de visitantes durante todo el año mediante eventos y promociones, mitigando así la concentración en temporadas altas. Se potencia la conectividad con nuevos mercados de origen, incluyendo la estrategia con hubs y nuevas rutas con aerolíneas para recuperar la conexión directa con Norteamérica. Todo ello, orientado a captar un turismo de calidad y con mayor nivel de ingresos que generen mayor rentabilidad al destino.

Innovación, digitalización y formación

La digitalización, la ciberseguridad y la innovación se sitúan como líneas prioritarias, apoyadas en Planes Directores creados en 2025. El objetivo es convertir Tenerife en un destino turístico inteligente, y seguir apostando por la formación en distintos ámbitos (digitalización, gastronomía, audiovisual, etc.) como clave para mejorar la profesionalización en toda la cadena de valor, con especial atención al relevo generacional y la adaptación de la formación a las demandas reales del sector, mejorando así la competitividad y el empleo de calidad.

Conectividad

El objetivo para 2026 es seguir ampliando la red de conexiones aéreas nacionales e internacionales, garantizando rutas estratégicas y facilitando la movilidad aérea con compañías de bandera y flotas modernas. En 2025, Tenerife ha mantenido conexiones con 32 mercados, 151 aeropuertos y más de 58 grupos aéreos, destacando la expansión de Binter, que conecta con 14 aeropuertos nacionales.

En definitiva, Tenerife apuesta por un modelo turístico innovador, sostenible y diversificado, orientado a captar visitantes de mayor valor, generar rentabilidad y fortalecer su posicionamiento como destino líder en España y Europa.