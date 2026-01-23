Tenerife, un destino más sostenible, equilibrado y competitivo

Tenerife ha puesto de relieve en sus encuentros en la feria turística Fitur 2026, que se celebra en Madrid desde el miércoles y hasta el domingo, su apuesta por un turismo más sostenible y que responda a un modelo más equilibrado y competitivo. Durante el segundo día de la feria, la isla ha presentado el 20 aniversario de FIMUCITÉ, que se cumplen en la edición de este año.

La representación isleña ha mantenido alrededor de una treintena de reuniones con líneas aéreas, cadenas hoteleras e inversores con intereses en la isla, redes de agencias de viajes y turoperadores. Es el caso, entre otros operadores nacionales e internacionales, de Air Europa, Ávoris, TAP, Radisson Hotel Group, BA Holidays, Eurostars, Iberia, Iberia Express, Edelweiss, Minube, la CEAV, Vueling, Aena, W2M, Soltour, VECISA, Expedia o Civitatis.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destaca que en los encuentros con la industria se ha hecho hincapié “en los objetivos de la alianza por un turismo regenerativo adoptada a nivel del Gobierno regional, en la línea de proteger los espacios naturales. Cada vez somos más conscientes de la necesidad de poner en valor lo nuestro, porque tiene un valor real, y de apostar por un turismo con mayor capacidad de gasto, más consciente de la huella ambiental que deja y en consonancia con el bienestar de la población residente”, afirma.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, resaltó el valor que juega la calidad de la oferta en la consolidación del papel de liderazgo de Tenerife en el mercado peninsular: “pocos destinos pueden aunar unas condiciones naturales excepcionales con un una planta alojativa amplia y renovada, con el disfrute de experiencias que casan con todos los perfiles y preferencias de los viajeros, llegando con especial intensidad a los segmentos más exigentes y de mayor capacidad de gasto, y combinado elementos tan atractivos como la gastronomía de vanguardia, los festivales culturales y eventos deportivos con la cultura popular y la tradición, pero preservando siempre el alma del destino como estandarte de su autenticidad”.

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, ha destacado el valor que aporta al destino Tenerife el turismo deportivo, gastronómico, de negocios (MICE) y cultural de la isla, algo que se viene trabajando desde la entidad en las distintas acciones de promoción, marketing y comunicación. En este sentido, coincidiendo con el 20 aniversario de FIMUCITÉ, la consejera ha destacado que este festival es mucho más que una cita musical de excelencia; “es un proyecto cultural estratégico que conecta creatividad, identidad, talento local y desarrollo económico. Una iniciativa que, sin duda, perseguimos consolidar para convertirlo en un símbolo de la Tenerife creativa, abierta, con una identidad cultural sólida, y que sitúa a la isla en el mapa internacional”. Melwani ha destacado, además, “la gran labor conjunta en Fitur con todas las empresas del sector asociadas a Turismo de Tenerife, cuyo trabajo es fundamental para seguir consolidando Tenerife como un destino líder y transformarlo en un modelo más equilibrado, más ordenado y competitivo”.