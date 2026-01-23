Tacoronte promociona su patrimonio cultural y religioso

El Área de Turismo del Ayuntamiento de Tacoronte presentó este jueves en FITUR 2026 la estrategia turística de la ciudad tinerfeña para este año, con el objetivo de visibilizar y poner en valor las principales bondades y atractivos que ofrece el municipio y que lo diferencian como destino estrechamente vinculado al patrimonio religioso y la cultura. El acto informativo ante los medios de comunicación se desarrolló en el stand de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC), con la presencia de la alcaldesa Sandra Izquierdo, y la concejala responsable de Turismo, Candelaria Regalado.

Tacoronte aprovechó su regreso a la Feria Internacional de Turismo en la Capital de España, tras varios años de ausencia, para promocionarse como destino alternativo a la oferta habitual de sol y playa ligada a las Islas Canarias, aprovechando para ello sus lazos con el sector primario y la naturaleza y su catálogo de inmuebles y recursos artísticos vinculados a la cultura y al patrimonio religioso local, la mayoría de ellos localizados en su casco histórico.

Algunos de los bonitos rincones del municipio. / El Día.

La principal novedad para 2026 llega de la mano de una ruta sacra guiada denominada “Tacoronte de mi alma”, un recorrido pensado para vecinos/as y visitantes con el que se podrán descubrir, con todo lujo de detalles, las tres vertientes que giran en torno al hecho religioso en la ciudad: su arquitectura, con descripciones sobre la historia de los templos, sus estilos de construcción y las reformas realizadas con el paso del tiempo; el arte sacro, con información detallada sobre el Santísimo Cristo de Tacoronte y la imagen de la patrona, Santa Catalina, entre otras imágenes y recursos destacados; y el fervor religioso y las tradiciones, poniendo en valor el patrimonio inmaterial de la localidad. Con directrices del doctor en Historia del Arte, Antonio Marrero, y a través de 18 paneles informativos de carácter digital, distribuidos en diferentes localizaciones, se podrá acceder a un novedoso material audiovisual en cinco idiomas: castellano, inglés, alemán, francés e italiano.

Tacoronte forma parte de la Red Mundial de Turismo Religioso desde el mes de abril de 2025, una plataforma centrada en la promoción y divulgación del patrimonio cultural y espiritual de un amplio abanico de territorios del planeta. Se trata de un escaparate singular y de enorme atractivo, a través del cual se intentará subrayar y potenciar la grandeza patrimonial y religiosa que representa e identifica al territorio local, difundiendo entre los turistas las bondades y particularidad que diferencian a Tacoronte del resto de municipios canarios.

Naturaleza, gastronomía y costa

Las dirigentes locales aprovecharon el encuentro informativo en el pabellón 9 de IFEMA para publicitar otros muchos enclaves representativos de Tacoronte, como el Bosque de Agua García, uno de los reductos de laurisilva más importantes de Canarias, integrado en el Paisaje Protegido de Las Lagunetas. El monte local ofrece una experiencia única al visitante, con un sendero accesible pionero en la Isla y un centro de información patrimonial con recursos de promoción y consulta turística. La belleza natural de la costa, con la playa de la Arena de Mesa del Mar o el muelle pesquero de El Pris, la ruta del pintor surrealista Óscar Domínguez y el triángulo histórico entre Santa Catalina, El Calvario y el Santuario del Cristo son otras de las localizaciones que el visitante no debe perderse a su paso por el municipio norteño.

El apartado estrella de este catálogo municipal es el gastronómico, con el turrón tacorontero, el vino, el gofio de Agua Garcia, el pescado de El Pris y la cebolla de guayonje como productos estrella. Regalado aprovechó su intervención para destacar la historia del Mercadillo del Agricultor de Tacoronte, con 45 años de actividad comercial junto al sector primario, la red de bodegas y establecimientos de restauración y los múltiples reconocimientos y premios otorgados a la D.O. Tacoronte Acentejo, gracias a unos caldos de extraordinaria calidad, nacidos de una tierra fértil y con un clima privilegiado.

La alcaldesa de Tacoronte destaca como principal riqueza de su localidad “el capital humano y el talento local de su gente, marcado por la profesionalidad y la entrega de profesionales de la agricultura, la ganadería, la pesca, el comercio, etc., todos agentes de cambio y promotores de una ciudad viva, hospitalaria y en permanente movimiento”.

Tacoronte mantiene activo el portal www.tacoronte.travel con toda la información relacionada con el apartado turístico de la ciudad. Quienes lo visiten podrán descubrir las diferentes rutas guiadas que se ofrecen y conocer, entre otros muchos espacios, rincones como el Parque Jardines de Hamilton, el edificio de La Alhóndiga o La Casona del barrio de Santa Catalina.