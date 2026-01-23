Preacuerdo para desconvocar la huelga de los trabajadores del tranvía

La huelga en el tranvía de Tenerife se aproxima a su fin después de casi dos años de conflicto. Las partes alcanzaron un preacuerdo para su desconvocatoria durante la reunión celebrada este jueves entre Cabildo, representado por la consejera insular de Movilidad, Eulalia García; la gerencia de la empresa Metropolitano, que ocupa Pedro Ribeiro, y el comité de huelga, presidido por Fran Padrón (UGT) con la presencia del asesor de CCOO, Juan Miguel Suárez. Los 212 trabajadores que forman la plantilla están llamados a una asamblea a celebrar el miércoles 28 para refrendar el acuerdo.

Reunión larga

Fue una reunión de más de cuatro horas celebrada en las cocheras y talleres de la empresa, ubicados frente a la parada de El Cardonal. Los días previos ya habían sido intensos con intercambio de documentación entre las partes. El comunicado final conjunto se hizo de rogar. En el mismo se califica este principio de acuerdo de «avance decisivo» para el levantamiento de la huelga.

Aclarando dudas

Fuentes del comité de empresa afirmaron que «se han aclarado todas las dudas del Cabildo sobre la jornada de trabajo de los conductores y la regulación en los servicios». Esta reunión ha sido la definitiva y concluyó con la redacción de un documento que compromete a las partes.

Seguridad y condiciones laborales

El texto final se fundamenta en hitos de seguridad, algunos ya consolidados, y en nuevas mejoras de las condiciones laborales de la plantilla. Entre las claves que han marcado este periodo de negociaciones está la retirada de la arena de sílice, un proceso desarrollado de forma progresiva durante el conflicto para garantizar un entorno de trabajo saludable.

Polvo de sílice

Desde junio de 2025, la flota de 26 tranvías opera exclusivamente con silicato de calcio, material validado por Alstom, fabricante de los vehículos. Además, se llevó a cabo una limpieza exhaustiva de todas las instalaciones, depósitos y zonas de vía, un trabajo auditado por la empresa especializada Inspección y Seguridad de Riesgos (ISR), cuyo informe final certificó la correcta descontaminación de todas las áreas.

35 horas semanales

En las nuevas condiciones laborales destaca «la hoja de ruta hacia la Administración del siglo XXI»;es decir, el camino hacia la implantación de la jornada 35 horas semanales con un periodo transitorio antes de su plena aplicación, como ocurre especialmente entre los empleados públicos. Otras reivindicaciones se abordarán en la próxima negociación del convenio colectivo.

Imagen de la reunión celebrada ayer en las cocheras y talleres de Metropolitano de Tenerife. / Andrés Gutiérrez

Buen acuerdo

El presidente de los comités de empresa y de huelga, Fran Padrón, calificó el acuerdo de «bastante bueno». Recordó los aspectos fundamentales en que se basa:«Retirada de la arena de sílice del tranvía y cierre de todos los temas pendientes de Seguridad y Salud que afectaban a la plantilla». Aseguró que acordaron «un protocolo de acoso sexual y laboral dentro del Plan de Igualdad de la empresa».

Plan de Igualdad

Un Plan de Igualdad «registrado y autorizado para su publicación». Padrón aludió al llamado tiempo de cortesía en los descansos, que «permitirá acercarnos de manera paulatina a la jornada de 35 horas semanales que propone el acuerdo para irnos amoldando poco a poco a lo que se va a publicar próximamente». Por último, apuntó que «se ha cerrado la contratación de personal y todo lo que estaba pendiente de las ofertas públicas de empleo para dejar fijos a los interinos».

Estabilidad

El comunicado conjunto concluyó destacando que la estabilidad que aporta el preacuerdo permitirá a la compañía afrontar con plenas garantías los retos de movilidad de este año como el continuo crecimiento de la demanda.

De Carnaval a Carnaval

El viernes de Cabalgata del Carnaval de 2024, un 9 de febrero, comenzó la actual huelga del tranvía (ya hubo otras antes). En estos casi dos años ha pasado de todo. Desde la eliminación del polvo de sílice cancerígeno del sistema de frenado, una de las principales peticiones de los trabajadores, al cambio del comité de empresa –y de la mayoría sindical–, pasando por el endurecimiento del conflicto al aumentar los tramos de paro en relación directa con las horas punta.

Alivio para los usuarios

Acaba la huelga, siempre que la plantilla lo refrende, para alivio de los usuarios que han sufrido durante estos más de 23 meses las prestaciones al ralentí de un medio de transporte básico para la movilidad de los tinerfeños en el área Metropolitana. Los paros han afectado a tiempos de paso y frecuencias, pese a que los servicios mínimos decretados son del 80%. Los intervalos de más de veinte minutos y alguna parada intempestiva en medio del trayecto han sido incidencias destacadas.

Récord histórico

Este paso garantiza la estabilidad operativa de un servicio en máximos históricos, tras cerrar 2025 rozando los 25 millones de pasajeros. Esta cifra es la mayor registrada desde la inauguración del tranvía en junio de 2007.