La Policía Nacional lanza un aviso a los tinerfeños: cuidado con los `likes´ en redes sociales

Tener muchos seguidores y likes se ha convertido en sinónimo de éxito en redes sociales. Sin embargo, cada vez son más las personas que recurren a comprar `me gustas´ para ganar visibilidad, algo que parece una solución sencilla puede convertirse en una estafa.

La Policía Nacional a través de un video publicado en sus redes sociales ha alertado a los ciudadanos de la nueva estafa que llevan a cabo los ciberdelincuentes. "Miles de likes por solo unos euros", avisa la agente, el objetivo es acceder a los datos personales y bancarios de los usuarios.

Cómo funciona la estafa de los `likes´

"No estás comprando fama, estás comprando un problema", asegura. El engaño comienza cuando el usuario accede a una página web que ofrece likes y seguidores a un precio económico, pero las víctimas no se dan cuenta de que se trata de una oferta tentadora que busca vaciar sus cuentas bancarias.

Para completarla compra, "introduces tu tarjeta, hacen un pago mínimo y ahí empieza el problema", asegura. Los ciberdelincuentes roban los datos de las víctimas para vaciar las cuentas bancarias y poder realizar futuras estafas.

Desde la Policía Nacional aconsejas: "Si ya has caído actúa rápido, contacta con tu banco y denuncia".

Cómo evitar caer en el engaño

La Policía Nacional recomienda a la población seguir una serie de consejos para no ser víctimas del fraude:

Revisar el mensaje, suelen contener errores ortográficos y faltas de ortografía

Nunca hacer clic en enlaces sospechosos

Nunca proporcionar información personal o datos bancarios

Ante cualquier sospecha de estar siendo víctima de una estafa, denuncia ante las autoridades. Así estas podrán poner en marcha una investigación y alertar al resto de los ciudadanos para que eviten las estafas.